Empezar el 2020 con buen pie es lo que todos anhelan; para ello muchos suelen proponerse nuevos retos profesionales y personales para dar inicio a una nueva etapa. Es el momento perfecto para dejar atrás malos hábitos y abrir paso a nuevos proyectos y así conseguir tener un año exitoso.

Algunas personas elaboran una lista de propósitos de Año Nuevo 2020 de lo que desean lograr durante los próximos meses. Muchos se proponen comenzar el gimnasio, estudiar algún idioma, viajar, conseguir el trabajo soñado o esforzarse más. Enero es un mes de reflexión en el que muchos planean hacer cambios en sus vidas para renovarse.

Sé la mejor versión de ti mismo (Foto: Freepik)

Si buscar ser la mejor versión de ti este 2020 y lograr un estilo de vida más saludable, mental y físicamente, te dejamos una lista de consejos para que puedas mejorar positivamente tu rutina de vida.

1. PLANIFICA

No dejes que es estrés se apodere de ti cuando tienes mucho por hacer. Elabora un planificador para que puedas hacer una lista con tus tareas pendientes, y lo que es más satisfactorio, ir tachando mientras las completas. Esto te ayudará a que organices mejor tus actividades y controles tus tiempos.

2. DEFINE TUS METAS

Identifica cuáles serán las metas personales y profesionales que deseas lograr a lo largo de los siguientes meses del año. Traza el plan de acción e impleméntalo. Hacer esto, especialmente a principios de enero, le dará a cada persona una idea más clara de lo que desea lograr y cambiar en sus vidas.

Todos buscamos sacar lo mejor de nosotros mismos, pero muy pocos lo logran (Foto: Freepik)

3. DEJA DE HABLAR EN NEGATIVO

“Soy un fracaso en el amor”, “nunca podré tener el cuerpo que deseo” y “mi vida es un asco” son solo tres de las frases que solemos decir o escuchar constantemente. Cuando tienes esta clase de conversación negativa te convences de que ciertas ideas irracionales son reales y verdaderas.

Esto resulta ser un verdadero problema porque ocasiona que te sabotees o que dejes de intentar las cosas. Aprender a callar la autocrítica negativa es muy importante y debes comenzar tomando conciencia de ella.

Identifica los momentos en que estas frases comienzan a aparecer en tu mente. En cuanto veas que has comenzado a sabotearte, piensa en algo positivo y cambia por completo esta conducta. Con el tiempo te será más fácil.

No importa la edad que tengas, siempre resulta complicado sacar lo mejor versión de nosotros mismos (Foto: Freepik)

4. ADIÓS PERSONAS TÓXICAS

Aunque no lo creas, las personas que te hacen daño dañan tu salud emocional y mental. Diles adiós, procura alejarte poco a poco de esas personas y no dejes que te afecten. Tu confianza y tu amor propio se irán elevando sin que tengas que atormentarte por personas así.

5. DUERME MÁS Y MEJOR

Dormir bien es lo más saludable del mundo, te ayudará en todos los aspectos, desde tu salud, tu humor y tu concentración. Trata de dormirte tan temprano como puedas, depende de la hora en la que te levantes, aleja el celular y descansa lo que más necesites.

Tienes que convertirte en una de tus prioridades para poder trabajar a un nivel óptimo en todas las áreas de la vida (Foto: Freepik)

6. RODÉATE DE GENTE QUE TE MOTIVE

Otra forma de ser la mejor versión de ti mismo es rodearte de personas que te hagan ser mejor. Cuando tus amigos y familia te hablan en positivo y te motivan a lograr tus objetivos, el camino es más fácil y gratificante.

En caso de que tus amigos y familia no sean exactamente una buena compañía, busca otras alternativas. No dejes por completo a los amigos de ahora, pero date permiso de conocer gente nueva que genere buena vibra.

Otra alternativa es buscar asesores, terapeutas o coaches que te ayuden a encontrar la motivación que necesitas.

Pasar tiempo con amigos es la mejor forma de invertir tu tiempo (Foto: Freepik)

7. DEJA DE TEMER AL FRACASO

Una de las cosas que evitan que seas la mejor versión de ti mismo es el miedo al fracaso. Quizás deseas algo con todas tus ganas, pero no te atreves a lanzarte porque tienes miedo de equivocarte. Entonces optas por evitar el riesgo y pasar el tiempo sintiendo que algo va mal con tu vida.

Las personas más auténticas son aquellas que saben lo que quieren y van por ello. El resto solo se conforma con recibir lo que la vida le da. No temas equivocarte, los errores son la mejor fuente de conocimiento y crecimiento.

8. HAZ LO QUE DESEAS

Esto tiene mucho que ver con el fracaso. Si pasas la vida entera huyendo del fracaso es probable que termines haciendo cosas que realmente no quieres. Desde estudiando algo que ni te interesa hasta casándote con alguien que no te hace feliz.

La mejor versión de ti mismo aparece cuando te arriesgas a encontrarte. Sueña y haz lo posible por volver reales esos sueños.

Finalmente, olvídate de ser la persona perfecta para los demás. Eso no existe y la búsqueda te hará muy infeliz. Si vas a darle gusto a alguien, que sea solo a ti.

Conecta con tu comunidad, colegas, familia, pareja y amigos que aporten positivamente a tu desarrollo (Foto: Freepik)

9. CUIDA TU SALUD, HAZ EJERCICIO Y COME SANO

Tu salud es primero. Come saludable, haz ejercicios y visita a tu médico regularmente. Si no te gusta hacer ejercicio o te cansa demasiado, puedes hacer una rutina de 10 sentadillas, saltar la cuerda o hacer bicicleta, te ayudará a relajarte y comenzarás a tener una mejor resistencia.

También es bueno que cuides tu alimentación y empieces a comer más saludable, puedes empezar poco a poco, menos pan, menos refrescos, menos papitas. Puedes comer 2 o 1 vez a la semana estos alimentos que te hacen feliz, también trata de llevarte comida a la escuela o trabajo, no gastarás tanto y comenzarás reducir tus porciones diarias.

Sigue estos consejos para que logres tus objetivos durante este año (Foto: Freepik)

10. APRENDE A DECIR NO

El NO, no es una palabra negativa. Al contrario, debemos aprender a decir NO a todas aquellas solicitudes de los demás que nos restarán tiempo y espacio que necesitamos para cuidarnos, mejor y evitar el agotamiento.