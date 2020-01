Impactante video. Un camión que transportaba tintas terminó varado en las vías del tren a lo largo de la ruta 17 en Sloatsburg, Nueva York, debido a una mala maniobra. El haber llegado hacia un callejón sin salida hizo que el tractor-trailer se atascara en las rieles del ferrocarril y recibiera el fuerte impacto de un tren que venía abarrotado de pasajeros a toda velocidad. El momento fue capturado por un hombre que se hallaba en el lugar y ha impactado a cientos de usuarios de YouTube y otras redes sociales con su grabación.

Un tren de tránsito de Nueva Jersey impactó contra la mitad de un tractor-trailer que se encontraba atascado en sus vías. El conductor del camión de 18 ruedas tenía sus llantas traseras obstruyendo las rieles y aunque intentó hacer diversas maniobras para escapar de la inminente colisión, no pudo lograrlo y fue dramáticamente impactado. Afortunadamente las personas que auguraban el accidente obligaron al chófer a bajar del camión y evitaron un fatal desenlace. Un video captó el momento y se ha hecho viral en YouTube.

El impacto era inevitable. Según indican los testigos, el chofer del camión se negaba a bajar de su vehículo y perder todo su container sin haber luchado hasta el último segundo. “Había otro hombre allí abajo tratando de sacar al tipo del camión y no quería salir. Cuando llegué allí, la puerta cayó y eso fue todo. Fue bastante aterrador verlo”, comentó Chris Schuct , un conductor que pasaba por el lugar minutos antes que se produjera el accidente, al medio CBSN New York.

Tras el aparatoso choque, el tren continuó derecho y no se descarriló hacia ningún sentido. Afortunadamente ninguno de los pasajeros resultó herido y el accidente solo dio como resultado la perdida de cientos de cajas de tinta de impresoras que terminaron desechas por todo el lugar. El servicio de trenes se tuvo que suspender por unas horas, pero luego retomó sus horarios con normalidad.

Al parecer, este tipo de incidente es más común de lo esperado, con la excepción de que no terminan en dramáticos encuentros. “Vienen por aquí y no pueden ir hacia la derecha o hacia la izquierda con esta pared en frente. Los camiones se atascan todo el tiempo, pero este tipo no tuvo la suerte de salir del camino”, comentó Kevin Cleary, un vecino que acostumbra a ver estas escenas.

Finalmente, las personas a bordo del tren fueron rescatadas y llevadas en autobús a otra parada cercana. Las imágenes fueron subidas a YouTube por el medio CBSN New York y han causado conmoción en cientos de espectadores.









