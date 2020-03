POR VERÓNICA KLINGENBERGER - Periodista - @vklingenberger

Natalie Wynn –a quien conocí gracias a los consejos de Luciana, mi brillante sobrina de 20 años–, es la prueba de que no tienes por qué preocuparte si tu hijo quiere ser youtuber. Su programa, ContraPoints (Contrapuntos), es una clase magistral de argumentación a través de la empatía y el humor. Wynn, claro, no es ninguna cabeza hueca. Me atrevería a decir que es una de las ensayistas más lúcidas y originales de estos tiempos, una que ha sabido aprovechar bien las herramientas de comunicación que hoy todos tenemos a la mano (si de verdad tienes algo que decir, prueba algo más que el nocivo Twitter). Es también una de las pocas mentes liberales que sabe reírse de sí misma –y de los que piensan como ella–, lo que la convierte en una rara avis entre los simpatizantes de cierto sector de la izquierda liberal actual, casi siempre incapaces de conectar con los motivos o razones del centro y la derecha conservadora.

ContraPoints fue concebido como “una respuesta teatral contra el fascismo”, según palabras de su propia autora, en ese implacable y feroz mundo que se conoce como la cultura de Internet. En el 2014, Wynn se cansó de esos videos reaccionarios en YouTube que exponen opiniones radicales con argumentos disparatados o inexistentes y generan millones de vistas y largas conversaciones en la sección de comentarios. Para ella, esa tira de conspiranoicos convencidos de que al otro lado existe una maquinaria liberal con el único objetivo de demoler la civilización occidental supuso una amenaza real que merecía una respuesta de mayor vuelo.

Así decidió crear un programa para abordar lo que ella llama “temas seguros y nada controvertidos”, como el nazismo, las desviaciones sexuales, el comunismo, por mencionar algunos, y poder exponer su punto de vista a partir de eso que en filosofía se conoce como dialéctica, y que consiste en enfrentar dos ideas opuestas a través de la conversación y la argumentación para llegar a una resolución (no olvidemos que cursaba un PHD de filosofía cuando empezó el programa). Lo único que no tiene lugar en ContraPoints es cualquier tipo de dogma.

Wynn –quien se ganaba la vida dando clases de piano– es sobre todo un genio de la persuasión y utiliza herramientas del teatro como la iluminación, la música y la creación y caracterización de personajes (todos interpretados por ella misma) para exponer e invitar al diálogo a algunas de esas formas irreconciliables de mirar el mundo. “Sé tú mismo siendo alguien más” es una frase de otra destacada ensayista youtuber llamada Lindsay Ellis. Y Wynn la recuerda para explicar su método recordándonos que, como hacen los novelistas, a veces la mejor manera de decir la verdad es mintiendo. 855 mil usuarios suscritos a su canal –muchos de sus videos superan el millón y medio de vistas– parecen decirle que razón no le falta.









