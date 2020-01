Nunca es tarde para encontrar tu vocación y hacer lo que te apasiona. Un ejemplo de eso es Linda Malys, que con más de 60 años decidió recorrer el mundo y documentarlo mediante su cuenta de Instagram y hoy ya superó los 53 mil seguidores.

Linda ha viajado toda su vida. Al tener tres hermanos, sus padres se la pasaban trabajando día y noche para darles lo mejor y para que al menos una vez al año tengan vacaciones familiares. Y así fue hasta 1988 que la influencer dejó su trabajo de enfermera, se casó y formó una familia.

Pero las aventuras no se detuvieron. El esposo de Linda trabajaba por cuenta propia por lo que no tuvieran mejor idea que comprar una casa rodante y viajar por todo Canadá y Estados Unidos. Desde que se casó, la madre de dos hijas se dedicó a tiempo completo a su nuevo hogar.

Tras 26 años de casados y millones de anécdotas, Linda decidió terminar su matrimonio en el 2014. Una vez divorciados, la influencer la pasó mal pues su estilo de vida se detuvo y tuvo que cambiar por completo. Pero una de sus hijas sabía que eso no era necesario y que su madre podía continuar con todas las aventuras por si sola.

En estos tiempos de redes sociales, la hija de Linda le propuso que creará su propio blog de viajes. “Mi hija Victoria decía ‘Mamá, eres tan interesante. Llevas un estilo de vida muy interesante. No hay muchos bloggers de viajes en tu grupo de edad, y creo que realmente te gustaría esto’, y me negué porque simplemente no estaba muy interesada porque no sabía mucho sobre eso”, declaró a un medio estadounidense.

Hasta el 2017, que Victoria le creo y le regaló a su mamá su propio sitio web: “Linda on the Run”, con todas las redes sociales conectadas. No se pudo negar y a los 65 emprendió lo que es hoy su motivo de vida.

Linda solo sabía usar correo electrónico y Facebook, por lo que decidió comprarse libros sobre cómo usar Instagram y las otras distintas plataformas que utiliza. Hoy ya no es solo una bloggera de viajes, sino también una influencer que miles escuchan lo que la ha llevado también a convertirse en representante de algunas marcas y un icono de la moda de la tercera edad.

“Estoy tratando de enseñarle a la gente las cosas que mi papá me enseñó, la vida es corta, y tienes que aprovechar el momento. No esperes hasta que te jubiles. No esperes un día mejor. No esperes, aprovecha el momento. La vida no es un ensayo general, no vas a tener una segunda oportunidad”, agregó.

Linda considera un honor y una bendición tener tantos usuarios que siguen sus consejos y valore su opinión. En sus redes sociales podrás ver sus aventuras y encontrar tips para viajar a un precio económico, y claro, también verás el buen gusto que tiene con los outfits que utiliza en sus instantáneas.

