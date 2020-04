En Twitter, uno de los temas de este jueves santo fue un video que circuló donde se le ve a un profesor de la Pontificia Universidad Católica dando clases online. El momento muestra cómo responde el docente cuando le preguntan si hay clases el jueves santo.

“Preguntan acá si el jueves en feriado. Usa tu criterio, ¿ya? Ahorita estamos en clases. A mí no me importan los feriados, no me importa la cuarentena. Yo el jueves a las 3 p.m. tengo sesión de Zoom con ustedes y los que quieran estar. Si tú consideras que el jueves es feriado y no quieres estar en la sesión, te atrasas, y luego tienes que ponerte al día. ¡Sí, jueves santo! ¿Y?”, dice el profesor.

Según informaron en redes sociales, se trata del profesor Jorge Valdez, que enseña el curso de Historia del Perú en el Siglo XX en estudios generales Letras de la PUCP. Como señala en el portal de la universidad, Valdez es bachiller en Humanidades con mención en Historia y Licenciado en Historia.

Aunque muchos critican la forma de hablar del profesor a los alumnos, hay otras personas que defienden la respuesta y saludan que haya clases sin importar los feriados.

Quién se ha creído Valdez para hablarle así a sus estudiantes? @pucp esta es la clase profesores que albergas? Gente que se aprovecha de su posición, desde violentos como este hasta acosadores? Firme que le estás haciendo la mecha a la @UPCedu

Valdez prepotente ojalá te despidan pic.twitter.com/cH7G0fmO8H — pampirinpanpucta (@paucar86839640) April 8, 2020

