Twitter es una de las principales redes donde las instituciones del Gobierno, expertos, líderes de opinión, periodistas o medios de comunicación lanzan información relevante sobre las acciones contra el COVID-19 y no hay duda que es una de las mayores fuentes periodísticas. Porter Novelli Perú abordó este tema con el siguiente enfoque: el nivel de interacción de todos los ministros en la última semana, es decir, desde el 20 hasta el 27 de abril de 2020.

Uno de los datos más interesantes es que María Antonieta Alva, titular de la cartera de Economía, es la funcionaria más seguida en Twitter del total de 19 ministros y ministras que forman el Gabinete del presidente Martín Vizcarra. Tenía 217,700 followers hasta el 27 de abril.

Alva, la más joven del Gabinete -35 años-, creó su cuenta recién en octubre de 2019, y desde esa fecha se ha convertido en la ministra con mayor cantidad de seguidores en esta red social. En siete meses obtuvo, en promedio por cada mes, cerca de 31 mil followers, es decir, más de mil por día.

Pero su interacción es peculiar, se centra en la calidad del contenido y no en la cantidad. Publica sin una frecuencia regular, solo para informar avances de su gestión, datos importantes sobre la economía peruana en tiempos de coronavirus o retweets con mensajes positivos y gubernamentales. Sus posts logran miles de interacciones. Del 20 al 27 de abril solo elaboró un hilo de 7 posts sobre un “Decreto de Urgencia con medidas complementarias destinadas a fortalecer el financiamiento a las micro y pequeñas empresas”.

Otro dato resaltante sobre la ministra de Economía es que sigue solo a 30 cuentas en Twitter. ¿Quiénes son? No sigue a periodistas peruanos ni extranjeros, solo a las cuentas de la Agencia de Noticias Andina y el diario El Peruano, y a los demás son ministros, abogados, la embajadora del Reino Unido en Perú y el presidente Martín Vizcarra.

Los ministros más seguidos en Twitter son María Antonieta Alva, de Economía, con 217,700; Víctor Zamora, de Salud, con 57,500; Gloria Montenegro, de La Mujer y Poblaciones Vulnerables, con 55,700, y Vicente Zeballos, de la PCM, con 43,300. De los 19 miembros del Gabinete, 9 crearon sus cuentas entre julio de 2018 y febrero de 2020. Esta red social empezó desde marzo de 2006.

Los demás ministros no superan los 10 mil seguidores o no tienen un perfil en Twitter. El hecho de no tener una cuenta oficial no los excluye de ser mencionados mediante hashtags, por ejemplo, en los tuits de las instituciones o medios oficiales del Estado.

LEE TAMBIÉN

● El 82% aprueba gestión de Martín Vizcarra, según Pulso Perú

● Reino Unido ya supera a Italia en muertos por coronavirus

● Comerciantes derribaron rejas para ingresar al Gran Mercado Mayorista

● Murió Juan Carlos Ferrando a los 69 años, informó Carlos Bruce

● Policía reportado como desaparecido está en Cajamarca con su familia