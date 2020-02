Un video compartido en twitter, generó gran polémica en México luego de que una estudiante lanzara varios piropos a un profesor durante la clase: “No me llame Ximena, no me gusta, dígame mi amor” mencionó la joven.

Las imágenes muestran como el profesor llega al aula y toma asiento en su escritorio, mientras que la chica comienza a gritarte “¿Es usted de Sonora? ¿Y por qué tan hermosillo?”, mientras todos los estudiantes ríen sin que el profesor responda al halago.

Debido a las palabras de la chica, muchos usuarios mostraron su indignación en redes, ellos argumentaban que si el profesor hubiera hecho el halago, ya hubiera perdido el trabajo.

Otros internautas, mencionaron que el incidente ocurrió en la Preparatoria Politécnica Santa Catarina Unidad Poniente, ubicada en Nuevo León, donde muchos profesores son jóvenes que hacen voluntariado o servicio social.

Hasta el momento se desconoce la respuesta de la institución educativa ante el incidente.

JAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJA ante todo la honestidad profe!!! pic.twitter.com/NPUFIhpHBv — crazy 😜 (@ahitevesbb) January 28, 2020

