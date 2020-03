Con lágrimas de felicidad y múltiples aplausos, se desarrolló la ceremonia de graduación en la sede de los Olivos de la Universidad César Vallejo. El recién egresado de la carrera de enfermería, Máximo Miguel Quesada Arias, protagonizó el singular hecho.

La ceremonia de graduación se desarrollaba de manera habitual cuando Miguel decidió sorprender a su enamorada Luz Zamora y a todos los asistentes. Tras ponerse de rodillas, el joven procedió a sacar de su bolsillo el anillo de compromiso para hacer la tan esperada pregunta, ¿quieres casarte conmigo? Entre lágrimas y nerviosismo, Luz dio el tan esperado sí.

La inusual pedida de mano protagonizada por ambos jóvenes causó la alegría de todos sus compañeros y demás asistentes a la ceremonia quienes aplaudieron.

“No me lo esperaba, me sorprendí, no sabía qué decir, para mi esto es muy emocionante, me siento feliz, yo creí que iba a dar unas palabras en agradecimiento a la universidad. Estoy feliz, hemos tenido altas y bajas y seguimos luchando”, fueron las palabras de flamante novia.

Máximo y Luz llevan diez años de relación, fruto de ese gran amor es el pequeño de cinco años, Liam Mark.

