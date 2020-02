Salma Hayek no deja de arrancar suspiros entre sus seguidores. La actriz de 53 años hizo delirar a sus fanáticos al publicar una imagen el pasado jueves en Instagram donde se expone luciendo un traje de baño negro de una sola pieza.

Posando bajo el sol desde una embarcación y con una montaña rocosa en el fondo, la mexicana se ve sonriente mientras alardea sus tonificadas piernas y su envidiable figura en el bañador con broches en la zona del pecho.

Asimismo, completó el sencillo outfit playero con gafas oscuras y un gran sombrero.

Los seguidores de la veracruzana no se reservaron su fascinación con el derroche de sensualidad y la imagen obtuvo más de 300 mil "likes" en la red social.

“Eres arte, mujer”, “Amo tus hermosas piernas. Eres tan increíblemente bella”, “Sirena”, “Inspiración” y “Diosa” fueron algunas de las reacciones entre los más de 1,000 comentarios que obtuvo el post.

De igual forma, el miércoles compartió una foto donde presumió sus rulos en la paradisíaca y desconocida locación. En esta instantánea, la celebridad volvió a impactar con un revelador escote, sin maquillaje y con los lentes oscuros escogidos para sus looks durante este descanso.

Salma escribió las etiquetas “Minerales” y “Cabello” en la publicación donde además mencionó a Alexander McQueen.

SALMA HAYEK PENSÓ EN INYECTARSE BÓTOX

Recientemente, la nominada al Oscar publicó una postal de su rostro sin una gota de maquillaje que, aunque se llevó cientos de halagos, también recibió la acusación de un usuario sobre su supuesto abuso de bótox.

“Demasiado bótox. No es necesario, Salma”, comentó el seguidor.

Ante la observación, la estrella de “Like a boss” replicó: "No tengo bótox, pero gracias por el consejo porque estaba pensando que quizás ya es hora".

Sin embargo, la respuesta alarmó a sus fans quienes le insistieron que no se sometiera al procedimiento.

“Eres perfecta, no lo necesitas. No te andes inyectando, estás guapísima, hija”, le manifestó un admirador en aquella oportunidad. “Mujer, aún no es hora. Te ves mejor que la mayoría de las chicas de 20 años, yo incluida. Te amo”, le señaló otra aficionada.

Publimetro México

