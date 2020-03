Kim Kardashian West es una de las celebridades con más seguidores en todo el mundo. Con un acumulado de 163 millones de personas, su estilo de vida se ha convertido en un verdadero espectáculo que día a día sus fans siguen a través de las redes sociales. Ahora, con la pandemia del covid-19, popularmente conocido solo como “coronavirus” a pesar de este ser el nombre de su familia de virus, ella ha compartido también algunas recomendaciones de salud para evitar el contagio

Y es que no es para menos. Ella es madre de 4 pequeños y ha demostrado que no importa quién sea, la pandemia está amenazando a todo el mundo y nadie más que ella es responsable de que nadie en su casa se contagie del virus. Por ello, utiliza diferentes elementos de limpieza para mantener su casa desinfectada y libre de cualquier peligro de propagación.

Hace poco ella compartió a través de su historia de Instagram una serie de videos sobre cómo estaba llevando la cuarentena en su propia casa, en especial porque hace poco su hermana Khloé Kardashian ha estado tosiendo cerca de ella.

“Entonces doc, Khloe me dio esto, pero no quiero tocarlo porque me lo entregó en sus manos. ¿Tienes algún desinfectante?” comenta Kim en uno de sus videos con su doctor Caesar, haciendo referencia al regalo que les había hecho a sus hijas sobre un kit de maquillaje para niñas. “No puedo darle esto a mi hija”.

Kim Kardashian utilizó pañuelos de Clorox para limpiar un regalo de su hermana (Foto: Instagram)

Ella entonces sacó una caja de pañuelos húmedos con Clorox para limpiar la superficie de la caja. “Esto es lo que estoy haciendo cada vez que alguien me entrega algo,” revela en su Instagram. “La he visto toser y no pienso arriesgarme”.

Pero eso no es todo. Como ya es de conocimiento público, el virus de covid-19 permanece mucho tiempo en el aire y en las superficies de cualquier cosa, haciendo así más fácil el contagio. Es por ello que los especialistas en salud han recomendado siempre usar algún tipo de desinfectante para limpiar cualquier cosa.

Kim Kardashian no es la excepción, así que ella además de sus toallitas con clorox también ha optado por siempre tener un desinfectante a la mano. ¿Cuál es el que usa? Parece ser que en su mansión en California ella y todos en su familia utilizan el desinfectante “Purple”, un limpiador multipropósito que también sirve como desengrasante.

El desinfectante que utiliza Kim Kardashian y su familia (Foto: Instagram)

Al compartir esta imagen en su historia de Instagram también publicó una nota aclarando que no era una publicidad pagada para la marca, ya que desde ahora en adelante los influencers o personas famosas se están cuidando mucho de no hacer publicidad sin mención, en especial por lo que pasó con la cuñada de George Clooney.

Además, la Kardashian se ha tomado este tiempo en casa muy en serio, uniéndose a las incontables advertencias que se leen en línea sobre quedarse dentro de los hogares para evitar la propagación del virus.

Ella ha compartido un tiempo de calidad con sus hijas y con sus familiares revisando su archivo de fotos, compartiendo su día a día con sus seguidores. Por último, también ha utilizado sus redes para agradecer al personal médico que hoy en día trabajan arduamente para contener el brote y dar asistencia a los más necesitados.

Foto que compartió Kim Kardashian sobre los médicos que trabajan contra el covid-19 (Foto: Instagram)

