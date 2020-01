Kim Kardashian es la razón por la cual el clan Kardashian-Jenner es tan popular. La socialité, que era conocida por ser la amiga y asistente de Paris Hilton, salió a la luz por la filtración de un video íntimo. El clip fue tan viral que dio origen al reality “Keeping Up With The Kardashians” en donde pudimos conocer al resto de su familia.

Gracias a que el reality, iniciado en 2007, sigue vigente hasta hoy, los televidentes han podido ver la evolución que ha tenido cada miembro de la familia y la nueva generación que está dando de qué hablar. Kim ahora tiene un sólido matrimonio con el rapero Kanye West y cuatro hijos: North (6), Saint (4), Chicago (1) y el pequeño Psalm de ocho meses.

Además de ser una estrella del espectáculo, la empresaria también es una influencer en las redes sociales. Con más de 157 millones de seguidores en Instagram, Kim compartió una tierna fotografía del menor de sus hijos con su sobrina Stormi Webster.





“Mi dulce Stormi y Psalm”, es la descripción de la fotografía que ya cuenta con más de dos millones de “me gusta” y ha cautivado a sus fans quienes no dudaron en comentar la ternura que transmite la instantánea.

Stormi es la hija de Kylie Jenner con el rapero Travis Scott. En tan solo unas semanas, la primogénita de la menor de las Kardashian-Jenner cumplirá dos años de edad. La dulce espera de “Stormaloo” fue todo un secreto que la dueña de Kylie Cosmetics quiso mantener en privado. Tres días después de su nacimiento, el 4 de febrero del 2018, Jenner publicó un video en su cuenta de YouTube en donde documentó todo su embarazo.

















