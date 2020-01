Es común que todo niño crezca con la idea de que sus padres estarán juntos para siempre. Una situación inesperada como el divorcio de sus progenitores es una experiencia muy difícil de afrontar e impactará de forma diferente en ellos según su edad, grado de madurez y la forma en la que vean a los adultos hacer frente a esta nueva etapa de sus vidas. Una carta compartida en Instagram cuenta el sentir de una niña tras la separación.

En España, la Navidad es una de las celebraciones más esperadas por los niños para encargar a Papá Noel una lista de regalos que les gustaría encontrar bajo su árbol en la Nochebuena; sin embargo, la carta de una niña llamó la atención por la conmovedora petición que hizo tras el fin de la relación de sus padres. Su historia se hizo viral en Instagram.

''Hola, me llamo Aitana Bermudo Plaza y antes de pedir lo que me gustaría, quisiera pedir perdón por el retraso. Este año no ha sido de los mejores pero no pasa nada es que mis padres se han separado y ha sido un poco intenso'', se lee en la carta escrita por la pequeña de 10 años que está pasando por la separación de sus padres y a diferencia de cualquier niña de su edad, realizó una tierna petición inspirada en la unión familiar.

''A mi no me importa lo que me traigas pero para hacértelo más fácil con un peluche me va bien, a los reyes ya les pediré lo que quiero, así tú te puedes ir antes a casa a ver a Mamá Noela y pasar la Navidad con ella'', finaliza la emotiva carta que demuestra la empatía y madurez con la que Aitana está llevando el divorcio, pues su deseo era únicamente que Papá y Mamá Noela estén juntos en la Nochebuena.

La carta fue publicada en el perfil de Instagram de la mamá. (Foto: Instagram/ @styleinlima)

La carta fue compartida en la cuenta de Instagram de la madre de Aitana, Milagros Plaza, una conocida blogger de moda y estilo de vida con más 46 mil seguidores en la red social. Tal como dice la descripción del texto, lo que Milagros espera con la difusión de la fotografía es ‘'normalizar que los seres humanos (incluyendo influencers) somos mortales y vivimos momentos duros’'. La publicación acumula más de 1000 ‘Me gusta’ y cientos de comentarios de personas que admiran la madurez y sensibilidad de la niña.

