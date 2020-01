Oli London es un joven que saltó a la fama por sus notables cirugías e inyecciones faciales realizadas en un intento de parecerse a Jimin, uno de los integrantes de la banda de K-pop BTS. Recientemente, Oli ha causado controversia entre sus más de 88 mil seguidores en Instagram, tras compartir una serie de fotografías de su rostro ensangrentado después de haber recibido unas inyecciones para aclarar su piel lo suficiente para lucir como la del cantante.

El instagramer, cantante y figura de televisión inglesa, Oli London, es un joven de 30 años que inició su amor por la cultura coreana y sus músicos después de viajar al país en el 2013 para dictar clases de inglés durante un año. Apareció en shows como Dr. Phil, Daily Mail TV, E! Botched y es protagonista de documentales como ‘La locura de belleza de Oli London’ y ‘Enganchado a la apariencia’. También ha participado en la televisión koreana, hablando de su amor por la estrella de k-pop Jimmin.

Todo inició en el 2013, año en el que la banda BTS hizo su debut. Por esa época Oli London vivía en Corea del Sur y desde el principio se ‘enamoró’ de Jimin, por lo que fue al quirófano con la esperanza de parecerse lo más posible a su crush. Comenzó con una pequeña operación en la nariz y ha gastando más de $ 150,000 en cirugías y procedimientos cosméticos para hacer su rostro más ‘coreano’.

"Me hice la nariz cinco veces. Me reduje el pómulo. Me hice una cirugía de la mandíbula. Me hice una cirugía de mentón, dos operaciones en la barbilla. Me hice los ojos. En mi pecho, tuve ginecomastia, como senos masculinos, me extirparon y me ajustaron los pezones, eso fue doloroso, y también me hicieron una liposucción en el área del pecho”, reveló Oli al medio Daily Star.

No cabe duda que el instagramer es un adicto a las cirugías y seguirá pasando por los procedimientos que consideré necesarios con el fin de lucir como Jimin. “Mi tono de piel no es tan pálido como el de Jimin, así que he recibido algunas inyecciones de Glutatión + Vit C-Péptido con microagujas para ayudar a que mi piel sea más blanca. Es muy popular en Asia que las personas se sometan a este procedimiento para reducir la hiperpigmentación, igualar el tono de la piel y hacerla más blanca”, agregó en la descripción de las fotografías subidas a su cuenta de Instagram.

Afortunadamente para Oli el dinero no será un impedimento para conseguir sus sueños. London trabaja como modelo y embajador de diversas marcas dedicadas a la belleza, tales como Medictel Korea, View Plastic Surgery, Paris Hilton Skincare UK y Dominic Paul Cosmetics.

Recientemente Oli London se casó con una figura de cartón de Jimmin, a la que llevó de tour por algunas ciudades de Estados Unidos.