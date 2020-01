Después de dos matrimonios fallidos, Kim Kardashian encontró al amor de su vida y padre de sus cuatro hijos Kanye West. El rapero y la celebridad se casaron en París en el 2014 cuando ya tenían a su primera hija North West. Aunque mucha gente creyó que por sus diferentes personalidades su romance no iba prosperar, la pareja siempre se muestra más unida que nunca.

Y es que a pesar de que ambos son figuras públicas, Kim del espectáculo y Kanye de la música, el rapero casi siempre suele mostrarse muy perfil bajo. Mientras la dueña de KKW Beauty posee más de 150 millones seguidores en cada una de sus redes sociales, Kanye cuenta solo con Twitter más no con Instagram ni Facebook.

En muchos de los episodios del reality “Keeping Up With The Kardashians” se ha escuchado que Kim afirma que a su esposo no le gustan las cámaras y el show, es por eso que de los más de seis años que el rapero es parte de la familia Kardashian-Jenner y de las más de cinco temporadas en las que ha aparecido en KUWK, Kanye solo ha tenido una aparición oficial en el show junto a su esposa, en donde anima a hablar en cámara. Esa es la razón por la que la encargada de subir imágenes familiares y en pareja siempre es Kim.

Para empezar el año, la socialité no dudó en subir una foto junto a su esposo. En la instantánea, los padres de North, Saint, Chicago y Psalm aparecen mirando a la cámara, Kim mandando un beso y Kanye sin alguna expresión.

Como leyenda de la foto, Kim puso el emoji de una galleta. Muchos usuarios consideran que los lentes de sol que están usando son parte algún proyecto que tiene la pareja, ya que no etiquetaron a ninguna marca.

La publicación ya cuenta con más de dos millones de “me gusta” y diez mil comentarios.