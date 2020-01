La cantante y compositora británica, Dua Lipa, está disfrutando unas increíbles vacaciones en las playas de Miami, junto a su novio Anwar Hadid y su grupo más cercano de amigas. De esta forma, la también diseñadora de modas ha aprovechado en sacar las mejores fotografías de su escultural cuerpo, para el deleite de todos sus seguidores.

Dua Lipa escogió las impresionantes playas de Miami para recibir el nuevo año y además tomar unas merecidas vacaciones previas al inicio de su gira ‘Future Nostalgia 2020’, donde promocionará su nuevo álbum en las ciudades más importantes de Europa. Y por supuesto, las fotos en bikini no podían hacerse esperar.

La cantante sorprendió esta vez al usar un traje de baño de dos piezas color celeste con líneas blancas y rosadas. El diminuto bikini deja a la vista el espectacular cuerpo que Dua mantiene, con un bronceado de ensueño. “Medio dormida”, fue la descripción que colocó en la fotografía que acumula más de 2.7 millones de ‘Me gusta’ en Instagram.

No cabe duda que solo la cantante de ‘New rules’ es capaz de lucir tan fantástica al levantarse y según se ve, Miami la ha dejado enamorada. Desde su primer día en la ciudad, Dua no ha parado de subir fotografías disfrutando de la playa y la arena, y así lo hizo saber en su última publicación titulada: ''No quiero irme nunca!!!!''.

