La influencer Ekaterina Didenko, de origen ruso y que se dedica a crear contenido enfocado a productos farmacéuticos, celebró su cumpleaños rodeada de 18 de sus amigos y para ello quizo hacerlo de una manera “original”.

A la joven rusa se le ocurrió hacer una fiesta de piscina con hielo seco, para eso consiguió 30 kilos de ese material, para después vaciarlos en la alberca y nadar en ella.

Instagram

A pesar de que los invitados usaban trajes especiales para meterse a la alberca, no fue protección suficiente y desafortunadamente tres personas perdieron la vida incluido el esposo de la influencer.

Las muertes se derivaron de la reacción del hielo seco con el agua, ya que se generó una gran cantidad de dióxido de carbono lo que provocó que los invitados se desmayaran, y sufrieran intoxicaciones y quemaduras.

Ekaterina declaró en sus redes sociales que tenía prohibido divulgar información sobre el caso ya que seguía la investigación abierta.

“Valya ya no está con nosotros o Natasha o Yura. No puedo decirles nada más, firmé una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré…hoy exploté, pensé que no era cierto que era una pesadilla”.

Publimetro México

LEE TAMBIÉN

· Ecuador registra cinco nuevos casos de infección por coronavirus

· Anahí de Cárdenas anunció que actuará en obra teatral sobre feminicidio

· Hinchas del Barza corean a Messi y los del Real Madrid responden así

· Google Maps: cómo recuperar tu celular robado con este truco