Su día de suerte. Un hombre del condado de Muskegon en Míchigan (Estados Unidos) salió a comprar unos panecillos y al recibir su vuelto su instinto lo guió a comprarse un boleto de lotería. El sujeto de 62 años se emocionó al ver que había ganado 10 dólares cuando raspó la cartilla del Triple 7 de la Lotería de Michigan, pero grande fue su sorpresa cuando al comprar otro ticket con el dinero ganado, vio 500.000 dólares en el fondo.

La historia del afortunado hombre se dio a conocer en la web de ‘Michigan Lottery Connect’, donde acostumbran compartir los testimonios de los ganadores. “Llamé a mi novia y le pedí que viniera a verme de inmediato. Ella me dijo que escaneara el boleto en la tienda, y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba soñando. ¡Salté unos 10 pies en el aire al salir por la puerta! Desde entonces, aproximadamente cada 10 minutos he pensado: “¿Realmente me sucedió esto?”, comentó el emocionado sujeto.

El adulto mayor, quien prefirió mantener su identidad en reserva, expresó su deseo de utilizar gran parte del dinero en comprar un nuevo auto y una lancha vintage. Así mismo, espera poder guardar el resto de dinero para adelantar su jubilación. “Ganar me brinda la oportunidad de retirarme antes y alivia lo desconocido”, añadió.

El ticket ganador fue comprado en la estación de servicio Speedway, a la altura de 6582 Grand Haven Road en Muskegon (EE.UU). Según la página web, los jugadores han ganado más de 27 millones de dólares desde que el Triple 7 fue lanzado en abril del 2019. Con tan solo 5 dólares, las personas pueden adquirir una cartilla que ofrece la oportunidad de ganar hasta 500.000 dólares. Sin duda, una oferta tentadora.

