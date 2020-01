El 14 de febrero muchos pasarán el Día de San Valentín con sus parejas, pero habrá quienes estén solo o, peor aun, recordando alguna mala experiencia con la ex enamorado o enamorada. Pensando en esas personas, un zoológico en Estados Unidos ofreció, a través de su cuenta de Facebook, ponerle el nombre de tu ex a las cucarachas que serán almorzadas por los suricatos.

“¿Cuál es el regalo perfecto por el día de San Valentín? Llamar a una cucaracha como tu ex, claro. Envíanos un mensaje con el nombre de tu ex y llamaremos así a una cucaracha”, indican en el post y añaden que recogerán los nombres y apellidos de los ex desde el 11 de febrero.

¿Qué harán?

El 14 de febrero, a través de una transmisión en vivo vía Facebook y de su página web, desde las 2.15 p.m., podrán ver cómo los suricatos se devoran a esos insectos. ¡Viscosos, pero sabrosos!

Cómo era de esperarse, la publicación se ha hecho viral y ya ha sido compartida más de 2 mil veces. Incluso muchas ya comenzaron a enviar los nombres de sus ex.

