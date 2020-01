Maxx Chewning tenía pensado hacer algo bastante especial para celebrar el primer cumpleaños de su perro Dood. No solo quería regalarle un momento increíble a su mascota, sino que quería que todos en su ciudad lo supieran. La historia ocurrió en Texas, Estados Unidos, y se ha vuelto viral en YouTube .

¿La mejor manera para que todos lo supieran? Alquiló un panel publicitario y puso la cara sonriente de Dood en él. “La compañía de carteles publicitarios nunca había oído hablar de algo así y estaban entusiasmados por tener algo creativo y divertido en su pantalla digital”, dijo Chewning a The Dodo.

Pero no todos los amigos de Chewning lo apoyaron en un principio sobre su idea. Algunos cuestionaron por qué pagaría para alquilar una valla publicitaria para el cumpleaños de su perro, especialmente porque Dood no puede leer. Pero para el joven de Texas, fue una inversión que valió la pena cada centavo.

“Ni siquiera tengo novia, así que no estoy gastando dinero en eso, entonces ¿por qué no lo gasto todo en mi perro?”, dijo Chewning en un video en YouTube . “Parece la mejor opción, para ser honesto”, añadió.

Desde que Dood entró en la vida de Chewning, los dos han sido inseparables. “Dood es un cachorro muy enérgico al que le encanta estar cerca de la gente tanto como sea posible”, dijo Chewning a The Dodo. “Él va conmigo donde quiera que vaya, y lo llevo a trabajar todos los días”, agregó.

“Cada vez que entro por la puerta, estalla de emoción y me saluda con un montón de energía y amor”, explicó. “Dood es un gran perro y realmente ha traído felicidad a mi vida. Él es mi mejor amigo”, añadió.

Cuando finalmente llegó el gran día, Chewning lo filmó de principio a fin. Primero, condujo a Dood a Starbucks por un Puppuccino y se detuvo junto a la valla publicitaria. Dood no parecía demasiado interesado en el cartel, por lo que continuaron con sus planes de cumpleaños.

Jugaron un juego de buscar y luego Chewning le regaló a Dood un pastel para perros. Por la noche, Chewning llevó a Dood de regreso a la valla publicitaria para ver todo iluminado. "¡Mira eso, Dood! Todos están muy felices de ver tu cara allí arriba”, dijo en el video.

El gran día de Dood terminó con un viaje a la tienda de mascotas: “Le dejé elegir lo que quisiera”, dijo Chewning. “Se echa a perder todos los días, así que básicamente su cumpleaños es todo el tiempo”.

Dood estaba claramente emocionado de ir a una aventura con su padre y con todas las golosinas especiales que estaba recibiendo. Si Dood sabía o no lo que estaba pasando no le importaba a Chewning. Lo importante era que Dood tenía el mejor día que un perro podía pedir.

“Creo que conseguir a Dood fue probablemente una de las mejores cosas que he hecho en mi vida y me trae mucha felicidad... que no sabía que necesitaba”, dijo Chewning.