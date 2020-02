Franco Sánchez es un joven que pidió ayuda a través de las redes sociales para retocar una foto; sin embargo, recibió una ‘ola’ de memes e incluso la respuesta de la persona que intentó eliminar en la imagen.

“Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás”, escribió el joven en un tuit que, en pocos días, superó los 40 mil ‘me gusta’ y obtuvo cientos de respuestas. Su historia se volvió viral en Twitter.

Alguien que sepa editar fotos me dice como hacer o me edita la foto para que no aparezca el tipo de atrás jajajj pic.twitter.com/9yzirnacu8 — 𝐹𝓇𝒶𝓃 (@Francosannchezz) February 20, 2020

Como suele suceder ante este tipo de situaciones, los usuarios de Internet decidieron aprovecharla, aunque no para ayudar al chico.

Como podrás observar en la publicación, los usuarios decidieron ‘inundar’ Internet de memes que, lejos de quitar al “tipo de atrás”, volvieron al muchacho víctima de burlas gracias a la utilización del Photoshop.

hice lo que pude pic.twitter.com/OAwW35e0Rp — Joaquín (@RozaJoaquin) February 21, 2020

ahi tenes hermano disfrutala pic.twitter.com/roUgEuEp3S — inimputable 🅙 (@Shadow_L2) February 20, 2020

de nada amigo quedaste re facha pic.twitter.com/ocKu1JNDUN — 𝕹𝖆𝖍𝖚𝖊𝖑 🍕 (@xwnahuebt) February 20, 2020

Que se le habrá caído no? pic.twitter.com/PiyLX2Cw3C — Lucho Vazquez🇮🇹 (@LuchhoVazquez) February 21, 2020

Lo llamativo de esta historia es que, más allá de todo el revuelo que causó la viralización de la imagen, la publicación llegó nada más y nada menos al propio sujeto que aparece detrás de Franco. Se llama Rubén Marino y se animó a pedir que saquen al “genio” que le ‘invadió’ la foto.

Alguien me puede sacar a este boludo que me sacó el protagonismo de mi foto!! https://t.co/qe74CoWkIJ pic.twitter.com/CCcg7RhA0k — Pucho Marino (@RubenMarino18) February 22, 2020





Ja! En esta se puede apreciar porque mira hacia abajo pic.twitter.com/yJAo3njvBs — ABER COJANN! (@nano_420_) February 22, 2020

















