Raúl Rivera es un joven de Huacho que se dedica a ser payaso en fiestas infantiles junto a su esposa. Siempre le gustó animar, pero otra de sus pasiones es el derecho.

Hace poco empezó a estudiar en la Universidad San Pedro de Huacho. Pero nunca pensó que mezclar ambas facetas lo convertiría un día en viral en Facebook.

El martes pasado, Raúl tenía que exponer en el curso de Estrategia de la universidad. Su clase empezaba a las 6 p. m. y a las 7 p. m. tenía un show infantil que había pactado hace semanas.

Los tiempos no cuadraban, así que decidió ir vestido de payaso a la exposición. Sus amigos le tomaron una foto y se convirtió en viral. La imagen de Facebook cuenta con más de 4 mil likes, casi 500 comentarios y casi 3 mil compartidos.

"No pensé que iba a ser tanta la acogida", le cuenta Raúl a Publimetro. "Tuve que maquillarme, ir con mi ropa de payasito, pero yo había conversado con mi profesora la noche anterior. Le expliqué las razones, y por suerte accedió".

Mientras algunos profesores piden que los alumnos vayan de traje a exponer, la profesora de Raúl le dijo "a mí me importa es tu exposición, nada más".

“Es la primera vez que voy vestido así”, confiesa Raúl. Desde que empezó a estudiar, esperaba que no se le crucen las clases con sus shows, y esta vez le tocó.

Las reacciones que generó

"Al llegar a la universidad, los alumnos me pedían fotos, desde el señor de seguridad, me decían oiga caballero, por acá es el show, sácanos del aburrimiento. Pero todo en buena onda. No había mala intención", relata Raúl.

Ese mismo día sus amigos empezaron a difundir la foto. Ante la insistencia de su esposa Tatty, Raúl decidió subirla en Facebook. "En la noche de ese mismo día, en menos de una hora ya tenía 300 likes. Y en menos de 24 horas ya tenía más de mil likes".

Sin querer, Raúl se había convertido en un ejemplo para muchas personas. Aunque cuenta que así como recibió apoyo, también hubo críticas por ir vestido así a clases. "Decían que es una falta de respeto".

“Pero a mí me llena como que de gozo, el poder ser ejemplo, a veces hay personas que no se atreven. Incluso faltan a la universidad por ir a trabajar. Es posible hacer ambas cosas. Tratar de cumplir Me alegra mucho haber sido ese empujoncito para la gente que lo que necesita. Hay que sacarse la vergüenza”, dijo.

LEE TAMBIÉN

● El nuevo coronavirus no es todavía una “pandemia”, según la OMS

● Disney y Lin-Manuel Miranda llevarán al cine el musical “Hamilton”

● Cáncer: tratamiento supera los S/300 mil al año en el Perú

● Mamá de Cavani contó cómo fue el fichaje fallido al Atlético de Madrid

● Facebook: Ofertan cuadernos populares de los 80s