México. Un video se ha hecho viral en Facebook por mostrar la sorprendente reacción de un bebé al oír a su madre cantar. Se trata de la instagramer Delmy Fernanda y su pequeño hijo André, quienes han causado furor en las redes sociales y ya hay quienes han creado diversos memes y stickers con el rostro de la criatura.

Delmy Fernanda es una usuaria de Instagram que acostumbra a compartir fotos y videos de su vida, en los que resaltan las imágenes con su último hijo, André, un bebé que se ha robado el corazón de sus seguidores desde el día en que hicieron público que venía a este mundo. Sin embargo, un video en particular ha causado que la popularidad de la joven madre traspase fronteras.

En las imágenes se ve a Delmy sosteniendo al pequeño André mientras canta el tema ‘Quítame ese hombre’ de la intérprete mexicana Pilar Montenegro. Desde el inicio del clip, el bebé mira consternado a la cámara pero eso no parecía sorprender a la joven, pues a juzgar por otros videos, es una reacción muy común en el pequeño. Sin embargo, lo que paso a continuación sorprendió a todos.

Delmy estaba cantando apasionadamente el estribillo previo al coro de la canción, cuando André no aguantó más y decidió vomitarse encima. Al parecer la canción no era de su agrado o simplemente no había digerido bien su comida, lo cierto es que el bebé le robó el protagonismo a su progenitora, causando sensación en las redes sociales. Esto hizo que la joven aumente considerablemente su cifra de seguidores.

Si bien el video fue compartido en la cuenta de Instagram de Delmy en septiembre del 2019, no fue hasta que lo difundió una página de Facebook que se hizo viral. En menos de 24 horas el clip lleva más de 19 mil ‘me gusta’ y 10 mil comentarios de usuarios que aseguran que será el video más divertido del 2020. El furor ha sido tanto que no han podido resistirse a crear algunos memes.

El furor ha sido tanto que los usuarios no han podido resistirse a crear algunos memes. (Foto: Facebook)