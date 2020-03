Las bodas son uno de los eventos más importantes para las parejas, por lo que su planificación suscita una gran carga de estrés y agotamiento. Si bien el novio viste un traje que puede parecerse al del resto de invitados masculinos, la novia hará hasta lo imposible para resaltar y eclipsar al resto. Teniendo eso en cuenta, una mujer pegó el grito al cielo cuando su suegra le mandó una foto del vestido que usaría en su día especial, por asemejarse, desde su perspectiva, al que llevaría una novia.

Una batalla legendaria. Llevar un vestido blanco que pueda hacer competencia al de la novia es considerado inapropiado y hasta una falta de respeto. Entonces, cuando una futura esposa supo de las intenciones de su suegra por llevar un vestido crema cubierto de marfil y encaje, no dudo en compartir su molestia en un grupo privado de Facebook llamado ‘That’s it, I’m Wedding Shaming’, donde reveló sentirse “un poco herida”.

El vestido que pensaba llevar la suegra era de color crema y estaba cubierto de marfil y encaje (Foto: Facebook)

Dicho grupo fue creado para que las novias compartan sus peores experiencias en el día de su boda y puedan reírse de lo vivido. Entonces, buscando un poco de aprobación, la mujer publicó la fotografía que le envió su suegra de la prenda, y escribió: “AYUDA ... Mi futura suegra me envió esta foto del vestido que está considerando usar para nuestra boda. No estoy de acuerdo y honestamente me sentí un poco herida cuando vi la foto. ¿Ideas?”.

Al parecer, la opinión de los miembros del grupo estuvo dividida y hay quienes tildaron de exagerada a la preocupada novia. “Es feo, pero aparte de eso, ¿cuál es el problema? No es blanco, es crema” o “no sé, solo me importaría si fuera un vestido blanco o de novia que ella quisiera usar. Este no me molestaría, pero cada uno por su cuenta”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de Facebook.

Otras personas salieron a favor de la novia, asegurando que el vestido no era el apropiado para cualquier invitada y menos la suegra. “Definitivamente no es un vestido para la madre del novio”, escribió una persona. Lo cierto es que la mayoría le sugirió que hable del tema con su esposo y así lleguen a una solución que le permita no estar preocupada en su gran día.

Al parecer, la opinión de los miembros del grupo estuvo dividida. (Foto: Facebook)









