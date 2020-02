Actitud sospechosa. Un perro se ha convertido en el salvador de toda una familia en la ciudad de Zeeland en Míchigan (Estados Unidos), después de que su sospechosa actitud ayudara a detectar la ‘bomba de tiempo’ que tenía varias semanas acechando su hogar. Su historia se hizo viral en Facebook.

Diane y Gary Smith notaron que su perro ‘Rascal’, desde hace unos días, no era el mismo. El juguetón y travieso can no corría como antes, se negaba a comer su comida favorita e incluso no respondía a su nombre y pasaba los días recostado en el suelo. Todas estas características preocuparon a sus dueños, quienes en un intento por descifrar qué lo aquejaba decidieron llevarlo al médico.

Una vez en el veterinario, los especialistas no le hallaron ningún tipo de enfermedad, por lo que la pareja regresó a casa bastante confundida. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que en una reunión de amigos, un miembro cercano a la familia les aconsejara que dejen la propiedad, pues advirtió que la extraña actitud de ‘Rascal’ podría deberse a una posible fuga de monóxido de carbono en la propiedad.

A pesar de no haber sido alertados por los detectores de gases que tenían instalados en la vivienda, los Smith no lo pensaron dos veces y tomaron el consejo que les dieron. Grande fue su sorpresa cuando al dejar su morada todas las características que presentaba ‘Rascal’ desaparecieron como por arte de magia.

Al llegar los electricistas a la vivienda descubrieron que efectivamente existía una fuga de monóxido de carbono en el horno de la cocina, que al no tener tanta potencia pasó desapercibido por el detector de gases. Si bien la fuga se dio levemente, su potencia era suficiente para afectar a la familia, en especial a ‘Rascal’. “Estamos agradecidos con ‘Rascal’ por hacer sonar la alarma, porque la otra alarma no sonó”, comentó la pareja, que no solo cambió el detector sino también el horno.

El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso, capaz de causar la muerte a quienes lo respiran en grandes niveles. Surge de la combustión deficiente de sustancias como la gasolina o el gas, y también del mal funcionamiento de los aparatos domésticos que queman combustible. La historia de ‘Rascal’ se hizo viral en Facebook.





