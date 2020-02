Una joven enfermera tocó el corazón de los usuarios de las redes sociales, después de atender las heridas de un indigente que sollozaba de dolor en su silla de ruedas, ubicada en una calle transitada en Tijuana (México). Un transeúnte fotografió el conmovedor suceso y lo publicó en su perfil de Facebook, donde rápidamente se hizo viral.

Fher Ibarra se encontraba en el paradero de una calle de Tijuana cuando vio a la joven acercarse al hombre herido para asistirlo. “Se llama Mari, mientras esperaba a que pasarán por mí, vi a esta muchacha que había salido de trabajar y se puso a curar el pie de esa persona indigente, no tenía que hacerlo, pudo haber seguido de paso como muchos, estaba tal vez cansada después de un día arduo de trabajo, pero no lo hizo”, señaló.

El hombre logró averiguar el nombre de la caritativa dama y en el poco tiempo que tuvo, alcanzó a comprarle algunos de los materiales que usó. “Me tenía que ir, ya habían llegado por mí, le compré un poco de material para reponerle lo que había utilizado. Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no, la bendije, le di gracias por lo que hacía y me fui”, añadió Ibarra, junto a las fotografías del suceso.

Así mismo, el sorprendido hombre pidió a sus contactos que lo ayuden a dar con el paradero de la enfermera para poder retribuirle de alguna forma el enorme gesto. “Si alguien la conoce por favor háganme saber, quisiera donarle un kit completo de curación y primeros auxilios”, finaliza.

La publicación fue compartida más de 400 veces en Facebook y eso permitió que los usuarios le ayudaran a identificar a la joven, quien responde al nombre de Marycarmen Caro Gastelum, una persona que sin duda tiene arraigada su vocación de servicio.

LEE TAMBIÉN

● Antauro Humala: La pena de muerte que aplicaremos desde el 2021 incluye a Ollanta

● VAR en la Copa Perú: Liga Distrital de Lamas estrenó así el sistema

● Joven se entera que no ingresó a la universidad mientras grababa coreografía en TikTok

● Peruanos en el Diamond Princess iniciarán nueva cuarentena tras desembarco de pasajeros

● Martín Vizcarra: “La renuncia de Mercedes Araoz no ha sido simulada”