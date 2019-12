Un hallazgo que ha dado que hablar. Un recibo que se remonta a los meses previos a la Primera Guerra Mundial ha sido hallado durante una remodelación de un restaurante del puerto británico de Folkestone, un municipio situado en el sur de Inglaterra. El hallazgo ha llamado la atención de los internautas al punto de hacerse viral en Facebook .

El vetusto documento es una nota de crédito con fecha del 31 de enero de 1914 y dirigida a un constructor, llamado “Señor Jenner”. De acuerdo al medio Kent Online, el papel fue emitido por una tienda familiar de merceros, que vendían también alguna ropa para damas y muebles para el hogar y cambiaron el nombre en varias ocasiones.

Los nuevos propietarios del inmueble estiman que los gerentes de hace un siglo eran auténticamente grandes en el servicio al cliente y lo demuestra el reverso de la hoja.

“Le agradecemos su apoyo. No es nuestro deseo el comercio temporal, buscamos el éxito duradero”, se lee en el comprobante de pago. “Creemos que la manera más segura de conseguirlo es brindarle una satisfacción absoluta. Si en alguna transacción con nosotros no la consigue, no lo piense y háganoslo saber. Se lo pedimos como un favor. Lewis, Hylands y Linom”.

Ben y Lucy Cuthbert, que dirigen el restaurante hoy en día dicen que el edificio en el que encontraron la nota albergaba antes “unos lujosos grandes almacenes”. Y se descubrieron asimismo en el edificio “muchas de las características originales, como los viejos techos de tejas y yeso”. El matrimonio ahora exhibirá el documento en una de las paredes del restaurante.