¿Cuántas veces has dejado de fumar y no has pasado de unos días? Quizá solo te faltaba un poco de motivación. El jefe de una empresa está alentando a sus colaboradores a dejar de fumar con una interesante recompensa que espera reducir el porcentaje de fumadores en la compañía. La historia se hizo rápidamente viral en Facebook.

Don Bryden, el gerente de director de KCJ Training and Employment Solutions, una agencia de reclutamiento que opera en todo el Reino Unido, tuvo la gran idea de ofrecer cuatro días adicionales de vacaciones a sus trabajadores no fumadores. Esta idea surgió debido a la frecuencia con las que sus trabajadores fuman al día.

En declaraciones al medio Swindon Advertiser, Bryden contó que sus empleados dedican a fumar casi una hora de su jornada diaria. "Estaba viendo a los empleados que fuman. Tienen cuatro, cinco o incluso 10 cigarrillos al día y toman alrededor de 10 minutos afuera cada vez'', señala el gerente de KCJ, quién se inspiró en un anuncio que vio en redes sociales.

"El año pasado, vi algo en las redes sociales que sugería que los trabajadores que no fuman deberían tener cuatro días libres adicionales. Todos decían que era una gran idea, pero nadie dijo que realmente lo harían, así que a principios de enero entré en el trabajo sintiéndome generoso y les dije a todos que comenzaríamos”, señala Bryden.

Si bien la idea suena interesante, los trabajadores no se la van a llevar tan fácil, pues primero tendrán que demostrar haber dejado el tabaco por un buen tiempo. "Curiosamente, cuando hice el anuncio, algunos de los trabajadores dijeron ya no iban a fumar, ¡pero no funciona así! Si pueden dejar de fumar durante 12 meses, les daré los cuatro días adicionales ", añade.

Bryden espera que esta recompensa ayude a la mayor parte de su equipo, pues sabe que gran parte del éxito de la compañía se debe a sus trabajadores. "He trabajado para la contratación de empresas nacionales y privadas durante 20 años y, muchas veces, te acostumbras y abusas y te conviertes en un número. Estoy tratando de devolverle algo al personal , pequeños incentivos para alentarlos'', finalizó.