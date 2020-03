Un video publicado recientemente en redes sociales muestra el preciso instante en que un grupo de jóvenes intenta ingresar a una estación del tren de Nueva York (Estados Unidos) con un refrigerador. La escena, publicada en Facebook, acumula miles de reproducciones.

Como podrás apreciar en las imágenes, captadas en la estación Union Square, ubicada en Manhattan, las imprudentes personas movilizaron el artefacto sobre una carretilla y lo ubicaron cerca de las escaleras que permiten el ingreso a la parada.

Se desconoce si finalmente la nevera ingresó a la estación y si llegó a su destino. Lo cierto es que el hecho podría haber causado un accidente si caía por las escaleras.

Las imágenes fueron publicadas por la página de Facebook Subway Creatures, desatando toda clase de reacciones entre los usuarios de la plataforma.

“¿Por qué no contratar a un servicio privado?, ¿por qué llevar un refrigerador en el tren? Esto es una locura”, dijo un internauta. “Yo asumo que al final ellos decidieron no llevarla en el subway ya que no escuchamos de muertes recientes en Nueva York por un refrigerador suelto”, dijo otro.





