Maltrato animal. Una mujer obligó a un burro a tomar cerveza por la nariz luego que el animal ganara una tradicional carrera llevada a cabo en el municipio El Colegio, Colombia.

La escena, captada durante el Festival del Mango, generó la indignación general de los usuarios de Facebook y fue rechazado por el gobernador local.

Las imágenes fueron publicadas por Jonatan Tatan, un usuario de Facebook que hizo un llamado a las autoridades y a los animalistas del lugar para terminar con este tipo de eventos.

"Convirtieron un reinado que debe resaltar la riqueza agrícola, la belleza, la industria y la integración de los campesinos, en un infierno para nuestros hermanos animales", escribió.

"El gobernador @nicolasgarciab rechazo tajantemente el maltrato animal y anunció que esta misma semana impulsará la creación de un Instituto Departamental para la protección animal", dijo por su parte la cuenta oficial de Twitter del departamento de Cundinamarca.

Tras la viralización del material, la emisora local Radio Guía llegó hasta la vivienda de María Luisa, la mujer que aparece en imágenes, para conocer su versión de lo ocurrido.

"Me invitaron a participar de la carrera de burros y acepté. Llevé al mío y ganó. Lo tengo hace 20 años. Como premio a veces yo me tomaba una cerveza y le dejaba a él un ‘sorbito’", declaró. "Es la manera que yo lo consiento", agregó.

"El día de la carrera estaba dándole un 'sorbito' y me vino un señor y me dijo que le diera por la nariz porque le iba a dar un cólico por el calor y se podía morir y que si le daba cerveza por la nariz no le daría el cólico", se excusó.

"Yo hice caso al señor para que no se muriera. Yo cuido al burro mejor que a mi esposo: está gordo, no le falta de nada. Está bien cuidado porque ese animal para mí vale muchísima plata. Yo lo veo bien", añadió.

Después de demostrar que el animal se encontraba en buen estado de salud, prometió que no lo volverá a hacer. Mira el video de Facebook.

