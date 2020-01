Un de las cosas que caracteriza a Chile es su particular dialecto castellano, esa variedad de la lengua que se habla en ese país, que en muchos casos solo puede ser entendido por ellos mismo.

Es por eso que en los último días se ha viralizado en Facebook un conjunto de imágenes en el que se ‘explica’, de un modo algo irónico pero efectivo, el significado de algunas frases utilizadas por los chilenos.

Las publicaciones fueron hechas, una por una, por la cuenta Traductormental en Facebook y se viralizaron cuando fueron publicadas en conjunto por otro usuario de las redes. El post ha tenido tanto éxito que ha sido compartido más de 38 mil veces.

Puedes ver algunas de las frases en la galería de imágenes, aquí te dejamos unas cuantas.

- “Cállate viejo culiá”: Más discreción en su comentario, persona de la avanzada edad, que se entromete en contenidos que no le atañen.

- “Para tu weá”: Después de reiteradas provocaciones de tu parte, exijo el inmediato cese de tus acciones unilaterales.

- “Me estai webiando”: No puedo creer lo que mis ojos observa y oídos escuchan, ante esos inauditos acontecimientos que me toman por sorpresa y me dejan estupefacto.

- “Sacowea pagrande”: Tu estrecha cognitiva está a escalas mayúsculas del promedio general.

- “Puta la weá”: Mis expectativas sobre aquella cosa no se cumplieron como esperaba para esa cosa.

- “Métete la weá en la raja”: Por el infructuoso esfuerzo que aquel objeto solicitado a tu persona llegue a mi custodia, exijo su derivación a tus posaderas.

- “¿Y pa qué te así el lindo”: ¿Por qué finges etérea hermosura, que no es pertinente a tu realidad?

- “Eri entero pollo”: Vuestra esencia es íntegramente la materia ingenua de una cría de ave galliforme.

