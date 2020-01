Si quieres ganar mucho dinero y no tienes problema en no beber alcohol en fiestas y reuniones, esta podría ser tu oportunidad. Una compañía sueca llamada Gnista Spirits, que fabrica bebidas no alcohólicas, te pagará para festejar sobrio.

Te ofrecen pasar la mejor noche en Estocolmo: cena cara, fiesta hasta el amanecer, la única advertencia es que no puedes beber y a cambio te ofrecerán cócteles sin alcohol, según el medio Thrillist.

Gnista no solo pagará $ 50 por hora, sino que también cubrirá los gastos del viaje y el hotel para ti y un acompañante. Tendrás una estadía en el moderno Downtown Camper de Estocolmo, cena para dos y bebidas ilimitadas.

“El departamento de desarrollo de productos Gnista requiere conocer, de primera mano, cómo el consumo de nuestras bebidas afecta el deseo de bailar hasta el amanecer, inspirarte a desinhibirte”, indican en la compañía.

LEE TAMBIÉN

● Elecciones 2020: prorrogan vigencia de DNI caducados

● Premios Razzies: conoce a los nominados a lo peor del cine

● Síndrome posvacacional: Cómo regresar con ganas a la rutina laboral

● Quique Setién dirigió su primer entrenamiento con Barcelona

● Facebook: Glosario de dialecto chileno se hace viral