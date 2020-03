Con motivo del ''Día Internacional de la Mujer'', las trabajadoras médicas de diferentes hospitales en China han sido sorprendidas por sus colegas masculinos con flores, maquillaje, cartas de amor y hasta canciones. Las historias detrás de estas mujeres que pasan sus días monitoreando a pacientes infectados con coronavirus han conmovido al mundo, por todo lo que han tenido que sacrificar por amor a su servicio.

Durante un breve descanso de su exhaustiva jornada laboral, las trabajadoras del Hospital Zhongshan fueron elogiadas con un video realizado por sus compañeros, donde uno a uno recita un texto escrito con admiración: “Muchas gracias a su devoción y esfuerzo. Debe ser el destino que pasemos los tiempos difíciles juntos en Wuhan, apreciaré las experiencias”.

Otros nueve médicos del Hospital Renji que actualmente trabajan en el Hospital de Leishenshan también hicieron videos: “El año que viene, reunámonos en la Torre de la Grulla Amarilla y debajo de los cerezos en la Universidad de Wuhan para ver a Wuhan sin máscaras y recordar nuestros esfuerzos”.

Por otro lado, en el Hospital de Medicina Tradicional China y Occidental Integrada de Shanghai Yueyang, el personal femenino posaba sonriente con unos hermosos ramos de tupilanes. Conmovida por el detalle y la difícil situación que atraviesa el país oriental, la enfermera Xu Wei comparó su uniforme con una armadura blanca y su labor con una batalla: “Es mi deber y misión unirme a la lucha”, señaló.

Personal femenino del Hospital del Sexto Pueblo de Shanghai reciben flores. (Foto: Captura/ Ti Gong/ Shine.cn)

Así mismo, la enfermera Yuan Xiuqun espera que su cuidado y compañía pueda ayudar a los pacientes durante su dramática estadía en el centro. “El amor es lo mejor que podemos devolverle al mundo. Saludo a cada heroína. Esperemos la cálida primavera y las flores de las flores", declaró la mujer, quien al igual que el resto de sus compañeros coincide en que no existe un mejor regalo que la victoria final en la batalla contra el coronavirus.

Si bien el personal femenino realiza su trabajo con pasión, es inevitable no conmoverse al recordar todo lo que están sacrificando. “Cuando me preguntaron sobre mis deseos, muchos se me ocurrieron. Quiero viajar con mi familia, cocinarles una cena sencilla. Quiero quitarme la máscara y abrazar a mis seres queridos. Quiero correr por Leishenshan ”, escribió la enfermera Huang Cuiqin del Hospital Sexta del Pueblo de Shanghai en su diario.

Un caso similar es el de Ni Wei, una interna de la Universidad de Huang, quien planea viajar a Wuhan con su familia y subir a la Torre de la Grulla Amarilla para disfrutar de un plato de fideos cuando termine la epidemia. “Wuhan no se ha calentado pero no siento frío ya que las buenas personas han donado suficiente ropa para nosotros”, escribió en una carta a su madre.

