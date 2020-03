En el 2008 se dio a conocer el caso de los ‘Falsos Positivos’, uno de los hechos más macabros de la historia de Colombia que causó la desaparición y posterior muerte de civiles. A raíz de la tragedia, un grupo de madres crearon la organización MAFAPO, la cual denuncia los asesinatos y la impunidad de los crímenes cometidos contra sus familiares. Fue así como en el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’, una cadena de comida rápida les otorgo un anuncio de página completa en un periódico de dicho país.

Jackeline Castillo, integrante y representante legal de la organización MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), perdió las esperanzas de encontrar a su hermano Jaime Castillo cuando se hizo público el hallazgo de seis cuerpos en una fosa común en Ocaña, dos meses después de su desaparición. Para esa fecha, una desgarradora noticia salió a la luz, 19 hombres habían desaparecido del municipio Soacha en Cundinamarca (Colombia), por lo que no podía ser una simple coincidencia.

Al reconocer el cuerpo de su hermano y escuchar las historias de las madres del resto de los fallecidos, Jackeline se armó de valor y decidió crear una organización que les permitiera luchar por la verdad de la muerte y desaparición de los jóvenes. Fue así como se conoció que miembros del ejército colombiano habían secuestrado, torturado y asesinado a hombres inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros con el fin de ofrecer resultados favorables en su combate contra las guerrillas.

Desde ese día, la organización MAFAPO ha luchado incansablemente por justicia, alzando su voz en protesta en diferentes medios de comunicación. Es así como una cadena de comida rápida decidió reconocer la perseverancia de estas feminas y en homenaje al ‘Día Internacional de la Mujer’, les otorgó un anuncio de página completa en un diario de Medellín. A través de las palabras de Jackeline Castillo, un poderoso mensaje fue compartido en lugar de la clásica publicidad.

''Hoy me dieron esta página y pensé mil cosas, pensé en contar mi historia, pensé en pedir ayuda, pensé en gritar. Pero al final decidí que si debía decir algo, sería esto: No nos olviden, no olviden a esas mujeres que llevan días, meses o años luchando por una causa'', escribió Jackeline en la página otorgada por Burger King, quienes decidieron añadir un pequeño mensaje.''En el día de la mujer debería hablar una mujer, no una marca. Por eso donamos este aviso a una mujer que merece ser escuchada''.

Para el día de la mujer Burger King tenía un aviso de página completa en un diario de Medellín, pero decidió donarselo a Jackeline Castillo, la lider de una fundación, una mujer que tiene mucho más para decir que una marca. Un trabajo de Fantástica.



El detalle que tuvo la empresa hacia la mujer fue aplaudido por los usuarios de las redes sociales, quienes se solidarizaron con la organización. Sin embargo, esta no es la primera vez que el restaurante es reconocido por compartir un mensaje que invite a la reflexión. ''Esta bien pensar en tu carrera. Esta bien defender una causa. Esta bien decir lo que piensas. Esta bien que vivas a tu manera, esta mejor celebrarlo'', señalaba un anuncio publicitario de Burger King en el 2019.

