Mientras la segunda temporada de “You” está disponible en Netflix desde el 26 de diciembre la autora de los libros en que se basa la serie, Caroline Kepnes, prepara el lanzamiento de su tercera novela y ya tiene un acuerdo para la cuarta entrega.

Aunque la ficción creada por Greg Berlanti y Sera Gambleno no sigue al pie de la letra los eventos de los libros, si dan algunas pistas de como avanzará la historia de Joe Goldberg y sus novias o víctimas.

Por ejemplo, la segunda novela de la saga, titulada ‘Hidden bodies’, termina con Joe encarcelado después de comprometerse con Love Quinn, quien está embarazada. Sin embargo, en “You” el personaje interpretado por Penn Badgley empieza una nueva familia junto Love, que espera un hijo.

Caroline Kepnes contó a EW que tenía muy claro que la historia de este acosador patológico no podía terminar con un final abierto: “Ese nunca podría ser el final porque es un momento de suspense. Me siento muy emocionada por seguir contando esta historia, porque ese no era el final”.

Love resultó ser la pareja "perfecta" para Joe (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN EL TERCER LIBRO?

Aunque aún no se conoce el título del tercer libro la escritora estadounidense ha revelado algunas pistas sobre la trama: "Joe está muy orgulloso de sí mismo porque muchas personas en su posición descienden a la oscuridad después de haber pasado por lo que pasó en el libro dos".

“Y decide que va a ser una mejor persona y está muy orgulloso de sí mismo por eso. Habiendo tratado con la familia de Love y saliendo con alguien con esta relación cercana con su hermano gemelo, está muy concentrado en la idea de que él debería ser el único con la familia. Pero sí, el objetivo principal es que está muy orgulloso de su fuerza", explicó Kepnes.

Joe Goldberg se siente orgulloso de él mismo por resistir todas las "adversidades" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÍA EN LA TEMPORADA 3 DE “YOU”?

Al final de la segunda entrega de “You”, es revelado que fue Love quien asesinó a Delilah, por eso cuando Candace intentó salvarla de Joe solo encontró la muerte. Love le explica a ‘Will’ que mientras él solo veía la fantasía de una chica perfectamente imperfecta, ella vio al verdadero Joe y fue tras él para formar la familia que tanta ansiaba.

El plan de Love para salir bien librados de la situación fue culpar a Ellie de la muerte de Henderson, mandar al mejor abogado de la familia Queen para liberarla y hacer creer a las autoridades que Delilah se suicidó.

Mientras Joe intenta ayudar a Ellie a escapar de todo, Forty confronta a su hermana y le dice que sabe la verdad y de lo que ella es capaz. Desesperado, Forty saca su arma y le apunta en la frente a Joe, pero el disparo que se escucha no proviene de su pistola, sino de un oficial que vigilaba a Ellie y que entró al lugar para evitar una “tragedia”.

Aunque Love espera un hijo de Joe, él se fija en otra mujer al final de la temporada 2 de "You" (Foto: Netflix)

Al final, Joe parece haber encontrado a su alma gemela en Love, quien está embarazada. Pero una nueva obsesión llega a su vida, una nueva vecina, quien en definitiva sería la victima de Joe en la tercera temporada de “You” o, tal vez, de Love.

Por lo pronto, el hijo de Love y Joe podría cambiar la dinámica de la serie de Netflix. además, hay varios cabos sueltos: ¿el verdadero Will regresará? ¿Ellie descubrirá la verdad sobre la muerte de su hermana? ¿Quién es la misteriosa mujer que se ha convertido en el nuevo todo para Joe? ¿Acaso es alguien de su pasado?