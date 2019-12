Desde/que se estrenó “You”, en setiembre de 2018, esta serie de televisión estadounidense se convirtió en todo un éxito y causó gran controversia por considerar que la trama buscaba naturalizar el comportamiento psicótico del protagonista Joe Goldberg, y aunque la historia aborda la violencia de género y las relaciones amorosas en la era digital, hablar de ella se ha convertido en un tema polémico.

Si/bien la serie de Netflix está basada en la novela homónima de Caroline Kepnes de 2014, en la primera temporada siguió su material original bastante cerca y hubo poca diferencia entre una y otra; sin embargo, en la segunda entrega, pese a que se hizo algo similar con el libro de seguimiento de la misma autora, “Hidden Bodies” de 2016, se realizaron cambios más importantes.

En/esta segunda parte se retoma la historia de Joe Goldberg (Penn Badgley), aunque ahora en un escenario completamente diferente, pues deja atrás Nueva York tras la cruel historia de amor y obsesión vivida junto a Beck (Elizabeth Lail), y se muda a cientos de kilómetros de distancia con otra identidad. Ahora en Los Ángeles tiene una nueva obsesión: Love, una joven a la que conoce en una tienda de alimentos. Pero no todo será fácil para él, Candace, su exnovia, quien conoce todo su pasado, regresa para hacerle la vida imposible.

Para/saber cuáles fueron los grandes cambios que se dieron en “You 2” con respecto al libro, el portal Entertainment Weekly publicó un artículo que compartimos en los siguientes párrafos.

Al final de la segunda temporada de “You”, Ellie se marchó para empezar una nueva vida, aunque todavía tiene información sobre la familia Quinn y podría regresar para complicarle la vida a Joe y Love (Foto: Netflix)

AUSENCIA DE AMY ADAM

Quizá/es uno de los cambios más importantes. En la novela “Hidden Bodies”, Joe persigue a Amy Adam a Los Ángeles después de que ella lo maltrata. Sin embargo, esto no ocurre en la serie; por el contrario, se decide regresar a la vida a Candace, de quien huye el protagonista por saber todo de él. Una referencia de Amy se da cuando Candace lo usa como un nombre falso para engañar a Forty.

ADICIÓN DE ELLIE

En/el libro, el personaje de Ellie no existe, por lo que fue creada para la serie. Delilah no tenía una hermana, y ciertamente no una tan genial como Ellie.

CREAN AL PERSONAJE WILL

Asimismo,/el personaje Will también tuvo que ser incorporado a la serie de Netflix, esto se debe a que al percatarse que en libro Joe no estaba huyendo, no tenía razón para robar la identidad de alguien.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES PARA DELILAH Y HENDERSON

A/ambos personajes se les dieron características adicionales en la serie. En el libro, Henderson no tenía una mazmorra sexual, mientras que en la telenovela su muerte fue un accidente. En tanto, Delilah, en la obra, tampoco fue agredida sexualmente por Henderson, ni fue propietaria del edificio de departamento de Joe, simplemente era una inquilina.

JOE Y SU ENCUENTRO CON LOVE

La/forma cómo Joe se encuentra con Love es muy distinta. En el libro, la conoce cuando veía audiciones para uno de los proyectos de Forty y se besan de inmediato; algo que no ocurre en la serie de Netflix, donde el protagonista intenta resistirse a la atracción que sentía por la joven. Algo curioso es que ove fue actriz en la obra.

Love resultó ser la pareja perfecta para Joe (Foto: Netflix)

UN FINAL DISTINTO PARA FINCHER

En/la obra, Fincher no logra salir con vida porque Joe lo mata, luego que ambos tuvieran varios altercados. El hecho ocurre en México.

MUERTE DE CUARENTA

Contrario/a lo que pasó en el libro, en la serie Fincher no solo vivió, sino que mató a Cuarenta.

CAMBIO EN LOVE

En/“Hidden Bodies”, Love acepta a Joe por lo que era y le demuestra su lealtad, y aunque estaba de acuerdo con sus tendencias asesinas, no las compartía. Sin embargo, en Netflix, ella tiene una mente retorcida como el protagonista, pues finalmente Love es quien mató a Dalila.

FINAL DE “YOU”

La/serie termina con Joe viviendo junto a Love, quien se encuentra embarazada, pero una nueva obsesión llega a su vida, una nueva vecina. En el libro, después de que el protagonista le propone matrimonio a Love, los policías llegan y arrestan, al final termina en la cárcel.