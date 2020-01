Después de una breve pausa, “Vikings” volvió con su sexta y última temporada, y en los primeros episodios del 2020 la serie de History le puso fin a la historia de uno de los personajes más emblemáticos de la ficción que empezó en marzo de 2013. Se trata de Lagertha, papel interpretado por la actriz canadiense Katheryn Winnick.

En ‘Death and the Serpent’ (6x06) Bjorn se ve obligado a actuar rápidamente después de las elecciones para el Rey de toda Noruega. Los bandidos atacan nuevamente la aldea de Lagertha, confiados en la victoria. Pero cuando la defensa se reduce a un combate individual con Lagertha, la victoria de los bandidos parece menos segura. De vuelta en Kattegat, embrujado y paranoico, Hvitserk continúa desentrañándose.

Aunque la muerte de la primera esposa de Ragnar era algo que ya se esperaba debido a las profecías del vidente, nadie esperaba que el responsable fuera Hvitserk (Marco Ilso). En el sexto episodio de la entrega final de “Vikings”, Lagertha vence a Pelo Blanco, pero queda gravemente herida. Cuando llega a Kategat para despedirse de su hijo se encuentra con Hvitserk, quien, confundido por las drogas y el alcohol, la apuñala varias veces.

Lagertha intenta calmar a Hvitserk explicándole que nadie puede escapar de su destino, que ha vivido una vida plena y que no tiene miedo de morir. Sobre este momento, Katheryn Winnick dijo a TV Guide que no podría estar más feliz por el final de su personaje:

“Ha tardado mucho en llegar. Siempre hablamos sobre que Lagertha no puede vivir para siempre. Creo que originalmente se suponía que debía haber durado solo durante los primeros años y ha llegado (su muerte) seis temporadas después. Lagertha ahora es una abuelita y aún vive. Así que necesitábamos encontrar una buena manera de terminar su historia y no podría estar más feliz del tipo de muerte que ha tenido. Le pedí a Michael Hirst una cosa, que era asegurarme de que fuese algo épico y un gran evento del que valga la pena morir. Y no podría estar más feliz de cómo sucedió todo”.

Asimismo, habló del giro inesperado y como fue grabar esas escenas. “Me encanta ese giro, simplemente porque fue inesperado. Y creo que todo el mundo, y cuando lo leí por primera vez, pensaba que iba a morir en la batalla con White Hair. Y luego descubrimos que ella no está y que ha vuelto a ver a su hijo y que Hvitserk la mató. Fue un rodaje realmente difícil como Lagertha…Fue un día muy emotivo porque rodamos bajo una lluvia helada de una máquina de lluvia y estábamos empapados en el suelo. Definitivamente fue uno de los días más difícil de rodar y más emotivos. Y fue genial que Hvitserk tuviera la oportunidad de ser el que se despidiese de ella porque no creo que lo haya hecho con maldad. Lo hizo debido a sus propios demonios. Y se escucha la canción ‘Lagertha’ que fue hecha para ella. (...) Cuando la escuché antes de rodar esa escena, solo estaba llorando. Es una de las canciones más bellas de la historia y poder tener una banda sonora dedicada a tu personaje después de tanto tiempo es un gran honor”.

Por su parte, el creador de “Vikings”, Michael Hirst, reconocío que la muerte de Lagertha le impactó más que cualquier otra. “Obviamente, la muerte de Ragnar fue importante para mí, pero a un nivel personal, creo que la muerte de Lagertha tiene mayor impacto y es más emocional. Una de las maneras en que he lidiado con ello es que quería que fuese significativamente diferente”.

¿QUÉ PASARÁ TRAS LA MUERTE DE LAGERTHA?

Por lo visto en un avance del próximo episodio del drama histórico, Bjorn (Alexander Ludwig) está desolado con la muerte de su madre y mientras el cuerpo de Lagertha arde él promete vengar su asesinato.

“Esperaba que el día en el que tuviese que decirte adiós no llegase nunca. Siempre fuiste mi fuerza, mi guía. Me enseñaste a continuar pasara lo que pasara. Me enseñaste a no tener miedo. Ahora veo que, como yo, la tierra no está preparada para dejarte ir, pero los dioses te reclaman, esperan ansiosos tu llegada a Valhalla, así como lo hace mi padre. Ojalá pudiese estar presente en vuestra reunión, secretamente desde el salón de Odin rodeado por todos los dioses. Pero para mí siempre serás mi madre, quien me soportó, quien me crió, quien me protegió y quien luchó por mí. Y yo juro que ahora yo lucharé por ti. No pude protegerte en vida, pero puedo castigar a tu asesino tras tu muerte. Adiós. Te he amado más de lo que he querido a nadie. Adiós, Lagertha. Adiós. Te quiero. Te echaré de menos. Te vengaré”, concluye el hijo mayor de Ragnar.