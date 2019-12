La primera temporada de “The Witcher” está disponible en Netflix desde el 20 de diciembre y desde entonces se ha convertido en un gran éxito. La serie basada en las obras de Andrzej Sapkowski cuenta con el apoyo de la mayoría de los críticos y de usuarios de la plataforma streaming, pero algunos consideran que las tres líneas de tiempo pueden resultar confusas.

Para resolver esas dudas Comicbook compartió un truco que te ayudara a entender todas las líneas de tiempo, asimismo, la showrunner Lauren S. Hissrich explicó sus motivos para dividir de esa manera la historia de cazador de monstruos Geralt de Rivia.

La clave para entender “The Witcher” es tener en cuenta las edades de los personajes, pero Geralt (Henry Cavill) y Yennefer (Anya Chalotra) no son buenos indicadores porque no envejecen de la misma manera que el resto.

Desde su transformación Yennefer no envejece (Foto: Netflix)

El primero es un brujo y gracias a los procesos a los que fue sometido para convertirse en uno envejece mucho más lento. Geralt tiene aproximadamente 100 años por lo que en cualquier punto de la historia se verá igual.

Por su parte, la línea de tiempo de Yennefer tiene lugar antes que los demás, pero ella no envejece mucho desde su transformación, es decir han pasado 30 años, pero ella no ha envejecido ni un poco.

CIRI ES LA CLAVE

Ciri (Freya Allan) es el mejor indicador para notar el paso del tiempo en “The Witcher“, puesto que su historia se desarrolla en el presente. La gran batalla de Yennefer en Sodden Hill también se encuentra en el mismo tiempo.

Otra forma de entender las líneas de tiempo de la serie de Netflix es la historia de Cintra. En el primer episodio el hogar de Ciri aún está de pie, pero en el presente ya ha caído.

Lauren Hissrich contó que la elección del formato para la primera temporada de “The Witcher” tuvo que ver con que todos los personajes fueran destacados.

La historia de Ciri se desarrolla en el presente (Foto: The Witcher / Netflix)

"Es que quería adaptar los cuentos originales de ‘The Last Wish’ y ‘Sword of Destiny’. Pero Yennefer y Ciri no están realmente presentes en esos libros porque Ciri especialmente aún no ha nacido. Ella podría tener un largo camino antes de llegar a buen término, pero no quería esperar hasta la tercera temporada para conocer a Ciri, así que supe desde el principio que quería jugar con algún tipo de narración no lineal para que nos encontremos Geralt, conoce a Yennefer y conoce a Ciri cada uno en sus propias historias, les permite crecer y desarrollarse como personajes, y realmente construir sus historias pasadas y sus motivaciones, lo que quieren y desean, lo que les da miedo, de dónde vienen y hacia dónde van. Quería construirlos todos individualmente antes de comenzar a interactuar entre ellos", explicó.

“Y eso básicamente significaba que teníamos que jugar con el tiempo”, dijo Hissrich. “Y como narrador de historias, fue un gran desafío. No mentiré. Tenemos una gran línea de tiempo en la sala del escritor. Constantemente estamos rastreando cuánto tiempo ha pasado en cada historia. Quién ha envejecido, quién no Me hice mayor. Fue un desafío, pero creo que hace que la narración sea mucho más estratificada”.