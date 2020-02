En el nuevo capítulo de la tercera temporada de “The Good Doctor”, a pesar de que todos tienen dudas, Shaun tiene la esperanza de que Carly entienda su amistad con Lea. En tanto, el equipo trata a un niño que ha nacido con una tráquea que no está completamente formada y es incapaz de hablar. Puede ser el candidato perfecto para un procedimiento experimental.

‘Unsaid’ (3x15), décimo quinto episodio de la tercera entrega de “The Good Doctor” empieza con Shaun preparando el desayuno para Carly, y hablando de sus sentimientos respecto a su amistad con Lea. Más tarde, Meléndez reúne a Park, Claire, Morgan y Shaun para aclarar la acusación de favoritismo.

Mientras Lim, Morgan y Shaun tratan a un paciente que es mudo para el que Lim sugiere una cirugía que lo ayudará a respirar sin un tubo, Claire, Park y Meléndez tienen a una paciente que no siente el brazo luego de ser atacada por un perro.

The Good Doctor 3x15

Volviendo a la relación amorosa de Shaun y Carly, las cosas no pintan nada bien para la pareja sobre todo por los celos de Carly. Cuando Lea y ella se topan en el ascensor la mejor amiga de Shaun le pregunta si está de acuerdo con su amistad y Carly asegura estar bien con eso. Incluso acepta salir a un bar.

Aunque la cita doble fue incómoda al principio al final todo parecía marchar mejor, pero los celos de Carly atacaron de nuevo y mientras Shaun y Lea cantaban con gran entusiasmo la Dra. Lever vio algo más entre ellos.

En una charla posterior, Carly terminó la relación con Shaun argumentando que él realmente quiere a Lea y no a ella. Al parecer ahora Carly conoce los sentimientos de Shaun mejor que el mismo. ¿qué pasará con esta pareja? ¿Volverán para el final de la tercera temporada de “The Good Doctor”?

Sobre cómo fue grabar la escena, Jasika Nicole, quien interpreta a Carly, dijo a TVLine: “El lugar donde lo filmamos [fuera de la Universidad de Columbia Británica, que sirve como el exterior de San Buenaventura] ha sido el lugar donde filmamos un par de otras escenas, como la que Carly le dice a Shaun [que ella no hace. no quiero que viva con Lea, y él dice “Te amo” por primera vez], por lo que esa área solo tiene esta energía emocional para mí. Invocó el viaje en el que habían estado. Todas las otras escenas que filmamos allí no habían estado lloviendo, pero resultó que estaba lloviendo [esa noche] ... Todo el estado de ánimo era tan perfecto, ambientalmente, y coincide con lo que estábamos haciendo”.

MORGAN CAUSA MÁS PROBLEMAS

La reacción de Carly es en parte producto de los consejos de Morgan, quien le dijo a la laboratorista que tenía razones para estar celosa. Por otro lado, su artritis reumatoide sigue afectado su desempeño, pero ella se niega a hablar al respecto.

Cuando Lim le dice a Morgan que cree que presentó la queja contra Neil Meléndez por temor a ser despedida, pero que no entiende la razón de su temor, Morgan prefiere no responder.

En tanto, Claire encuentra a Meléndez en un bar y dice que aún pueden ser amigos. Después de una pequeña discusión, finalmente, Neil decide sentarse y cenar con Claire.