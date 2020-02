En el décimo cuarto episodio de la tercera temporada de “The Good Doctor” luego de que Shaun trata a un paciente famoso, tiene que lidiar con atención no deseada. Además, los esfuerzos de Carly para separar a Shaun de Lea son desafiados.

‘Influence’ (3x13), nuevo capítulo de la décimo tercera temporada de “The Good Doctor” empieza con Shaun llegando tarde al trabajo por un “interludio romántico antes del amanecer” con Carly. Cuando ella le sugiere almorzar juntos el Dr. Murphy se escusa en que tiene muchas cosas que hacer, pero no menciona que una de ellas es almorzar con su mejor amiga Lea.

The Good Doctor 3x14

Luego de salvar a Kayley, una importante influencer, Shaun obtiene gran notoriedad, algo que lo hace sentir incómodo, pero que el hospital St. Bonaventure quiere aprovechar para apoyar a Shaun frente a la prensa. Glassman le pide que de una entrevista y a cambio evaluará contratar a Lea.

Aunque inicialmente el Dr. Murphy acepta, luego de considerar todos los argumentos decide no hacerlo porque quiere ser conocido como un buen médico, no como un buen médico autista.

LOS CELOS DE CARLY

Durante este episodio de “The Good Doctor” Carly comprende que no puede dejarse llevar por sus celos. Al principio, ella se enoja con Shaun por el almuerzo con Lea que no se molestó en contar, y por su recomendación para que su mejor amiga trabaje en el hospital.

Por su parte, Shaun explica que no había razón para decirle a su novia sobre el almuerzo con Lea, además le dice que sí ella consigue el trabajo, estará trabajando al otro lado del hospital, por lo que no afectará su relación amorosa.

Carly prefiere salir a tomar aire y le pide consejos a Morgan. La Dra. Reznick le asegura que tiene derecho a estar celosa de Lea y que un poco de celos es bueno. Pero también le dice, "ríndete y luego supéralo".

MÁS COMPLICACIONES

En medio de la cirugía de Kayley, Morgan siente un dolor en la mano debido a su artritis reumatoide y en lugar de informarse a Lim sobre su situación, decide continuar provocando una complicación en la paciente.

Morgan logra solucionar el problema, pero Glassman sabe que el resultado pudo ser fatal, así que más tarde encara al residente quirúrgico de tercer año.

Por otro lado, tras recibir una denuncia anónima de favoritismo, Lim entra a la oficina de Meléndez, cierra la puerta y le pregunta si tiene una relación con Claire. Meléndez se pone de pie y le dice a su ex que puede abrir la puerta, porque no hay nada inapropiado entre él y la Dra. Browne.