En el décimo tercer episodio de la tercera temporada de “The Good Doctor” Shaun y Morgan lidian con un paciente con cáncer terminal que ha decidido vivir sus últimos meses de vida sin ningún tipo de inhibición. Además, después de su primera noche juntos la relación de Shaun Y Carly llega a otra etapa.

Mientras Shaun y Carly continúan conociéndose en la intimidad, Morgan, quien sigue lidiando con su artritis reumatoide, recibe la inesperada visita de su madre, Caroline Reznick, una famosa artista que llega a St. Bonaventure para una consulta con el Dr. Glassman.

A medida que su madre enferma recibe un diagnóstico y un tratamiento, este episodio de “The Good Doctor” recorre algunos pasajes de la vida de Morgan que explican su manera de ser y su necesidad de conseguir la aprobación de su madre.

“Morgan es muy diferente a todos en su familia”, explicó la actriz Fiona Gubelmann a TVLine. “No se la considera artística, como lo son su madre, su hermano y su hermana, por lo que no está a la altura de los estándares de su madre y sus deseos de lo que quiere que sea Morgan”.

Por eso, cuando se unió al equipo de Meléndez, Morgan prefirió decir que su madre era cardióloga de Johns Hopkins y padre un patólogo estimado. "Ella tiene una versión de cómo quiere que su familia se encuentre. Ella tiene esa fantasía, y eso es ... lo que pone allí", agregó Gubelmann.

Al final de ‘Sex and Death’ (3x13), décimo tercer capítulo de la tercera entrega de “The Good Doctor”, a pesar de que fue Morgan quien convenció a Glassman de regresar a la sala de operaciones y realizar el procedimiento mínimamente invasivo que salvó la vida de Caroline, su madre no pudo admitir que estaba orgullosa de Morgan y sus logros como médico.

Sin embargo, Morgan logró reconectar con su hermano Ariel (Allen Leech), un escultor notable que siempre ha sido íntimo con mamá, pero no con su hermana. "La relación de Morgan y Ariel es definitivamente tensa. Es realmente desafiante para Morgan sentirse cerca de él cuando constantemente la comparan con él y la hacen sentir menos", señaló Gubelmann.

¿Volveremos a ver a Caroline y Ariel? “La puerta definitivamente se deja abierta allí. Aunque la relación de Morgan y Ariel parece haber cambiado y se ha reparado ligeramente, creo que hay mucho por explorar entre Morgan y su hermano. Y luego, en términos de Morgan y su madre, creo que hay mucho más trabajo por hacer”, explicó la actriz 39 años.

DETRÁS DE CÁMARAS DE ‘SEX AND DEATH’

Cuando TVLine le preguntó cómo fue filmar la escena en la que Morgan indujo la convulsión de Caroline al contar recuerdos dolorosos de la infancia, Gubelmann admitió que “todavía no he visto la escena, y estoy un poco ansioso por verla ... Incluso solo pensar en eso ahora me pone un poco emocional”.

“Ponerse en una situación en la que está torturando a alguien, y sabe que va a ayudarlo, pero aun así lo está lastimando ... Simplemente ponerme en ese estado emocional fue muy desafiante, y abrazarla al final fue simplemente tan difícil de hacer. Pero tuve la suerte de trabajar con Annette O’Toole, que es una actriz tan talentosa. Y Doris Egan, quien escribió el guion, es muy brillante. Fue una escena tan bellamente en capas con todos estos momentos increíbles”, agregó.