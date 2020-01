En el décimo episodio de la tercera temporada de “The Good Doctor” Shaun, Morgan y Audrey tratan a un corredor de 25 años con hinchazón severa, pero cuando las cosas empeoran, Shaun recluta a Carly. Mientras tanto, Shaun y Carly dan un gran paso en su relación sentimental.

“Mutations” (3x12) empieza con Shaun cumpliendo la promesa que le hizo a Carly: ya no vivirá con Lea. Antes de despedirse el Dr. Murphy le dice a su amiga: “Ahora puedes colgar el papel higiénico como quieras y Carly y yo podemos volver a como estaban las cosas antes de nuestra pelea”. Sin embargo, Lea le explica que “a veces las parejas necesitan un poco de tiempo para recuperarse”.

Al hospital llega James, un maratonista con linfederma que debido a una mutación no responde a los medicamentos, así que Carly se une al equipo de Lim, Shaun y Morgan. La pareja trabaja en conjunto en un caso por primera vez.

En la noche, Shaun le dice a Carly que está preparado para tener relaciones sexuales, pero esta vez es ella quien lo rechaza. Antes de que puedan hablar al respecto, son notificados de que su paciente sufrió una hemorragia gastrointestinal superior y deben volver al trabajo. Para encontrar el medicamento correcto Carly sugiere utilizar el pez cebra y así analizar las innumerables mutaciones genéticas.

Mientras Shaun y Carly están en el laboratorio, ella intenta explicarle sus motivos. "No puedo decírtelo porque no lo sé. Pensé que estaba lista para que estuviésemos juntos, pero mi cuerpo tiene una respuesta diferente... No puedo desactivar esa respuesta más de lo que estos peces pueden controlar cómo reacciona su mutación a la medicación", sentencia la Dr. Lever.

Cuando James empeora, Carly se siente presionada por encontrar el medicamento correcto y teme que el paciente muera si ella se equivoca. Pero su novio la consuela asegurando que "si te hubieses quedado en el laboratorio, James probablemente estaría muerto ahora mismo. Tu plan con los peces le ha dado una oportunidad. Ha sido una idea hermosa y perfecta de una persona hermosa y casi perfecta".

Después de salvar al paciente vuelven a su apartamento agarrados de la mano y dan el gran paso de su relación. En la siguiente escena se muestra a Carly profundamente dormida y a Shaun con una sonrisa tonta en la cara.

UN ROMÁNTICO BAILE

En este episodio de “The Good Doctor”, Meléndez y Claire trabajan en el caso de dos jóvenes enamorados con cáncer, Ryan y Angie. Aunque el joven logra recuperarse la chica no corre con la misma suerte y tiene que volver al quirófano.

Al conocer el pronóstico de su hija, la madre de Angie prohíbe que Ryan la visite, pero Claire, quien cree que alejarlos solo deprimirá a su paciente y podría afectar el resultado de la cirugía, les permite verse y organiza un baile de graduación en el hospital para Angie.

Tras la romántica noche, Melendez y su equipo entrar al quirófano solo para descubrir que si extirpan el tumor cerebral Angie quedará en coma. Sin nada más que hacer, envían a la joven a la UCI, donde finalmente sufre una convulsión fatal.

Lo sucedido con Angie, remueve cosas en Claire y vuelve a sentirse enojada con Breeze. Para tranquilizarla Meléndez le asegura que tiene todo el derecho de estar enojada con ella porque "te dejó sola, después de que pasaste toda una vida tratando de cuidarla". Por su parte, Shaun le dice, "está bien no amarlos. No nos hicieron quienes somos".

Por otro lado, Morgan admite que el metotrexato no está ayudando con su artritis reumatoide y le pide a Glassman que le recete algo más fuerte.