En el mundo del espectáculo, cientos de niños se convierten en jóvenes estrellas por los papeles que realizan en la pantalla chica o grande, acumulando así una gran fama y un sin fin de seguidores. Sin embargo, muchos de ellos sufren de acoso, sexualización y comentarios indeseados en las redes sociales, algo que la joven actriz Millie Bobby Brown hizo ver en su última publicación de Instagram.

Y es que hace poco ‘Once’, el personaje que encarna Brown para la serie de “Stranger Things”, cumplió 16 años de edad el miércoles pasado, celebrándolo con sus amigos más cercanos y compartiendo en su cuenta de Instagram un video donde denuncia la manera en la que se ha sentido sexualizada desde que saltó a la fama en el 2016.

En el mismo se puede observar como ella ha hecho un montaje con los mensajes más ofensivos que ha encontrado en Internet sobre su adolescencia y algunos videos caseros, actuales y antiguos, que se intercalan con una canción de fondo.

A la par, ella realizó su descargo en la descripción del video explicando lo que ha sentido durante tantos años, cómo su vida cambió desde que fue impulsada al estrellato y como es su pensamiento ahora que tiene 16 años, mostrando que el acoso en Internet realmente es un problema grave para jóvenes como ella que solo quieren vivir su vida en paz.

“Si chicas, 16. Los 16 se han sentido como mucho tiempo en venir. Siento que el cambio necesita suceder no solo para esta generación sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que finalmente me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada. Continuaré haciendo lo que amo y difundiendo el mensaje para hacer el cambio. Centrémonos en lo que necesita cambiar y espero que este video le informe sobre las cosas que suceden detrás de escena de los titulares y las luces intermitentes. No se preocupen, siempre encontraré una forma de sonreír. Vamos 16.”

De esta manera, el mensaje no solo representa un intento de llegar a aquellos “trolls” de Internet que se dedican a atacar a los demás bajo el anonimato, demostrándoles que los actores son personas con sentimientos y emociones, sino también un mensaje reconfortante a sus fans que se preocupaban por ella al ser víctima de tantas críticas en la web.

Esta no es la primera vez que la actriz hace referencia a todo el bullying que sufre en Internet por su situación como un personaje público, también ha formado parte de grupos de ayuda y recientemente se unió a Unicef para poder asesorar a jóvenes que sean acosados virtualmente junto a otros especialistas en el campo.

Por otro lado, sus compañeros del medio que han tenido años de experiencia en este ámbito han aplaudido la actitud de Millie Bobby Brown por llevar el problema de la forma que lo hace, calificando su actuar como elegante a pesar de que, con justa razón, podría desesperarse y hacer un ataque directo a sus acosadores.

Definitivamente esta no es la primera vez que se realiza una denuncia pública de este estilo y tampoco será la última, pero con la ayuda de organizaciones como Unicef y el apoyo de actrices y actores como Millie el bullying online disminuirá con el pasar de los años. Solo queda trabajar juntos para lograr esto y respetar a todos en la basta red de Internet.

VIDEO RECOMENDADO

Stranger Things - Temporada 4

LEE TAMBIÉN

● Merino: “La JNJ debería ser la encargada de levantar la inmunidad parlamentaria”

● Solsiret Rodríguez fue atacada con un objeto contundente, según la Policía Nacional

● FIFA 20 lanzó uniformes del ‘Chapulín Colorado’ en homenaje a Chespirito

● Paw Patrol llegará al cine de la mano de Paramount y Nickelodeon

● ‘‘Cha Cha Slide Challenge’’: el viral de TikTok más peligrosos