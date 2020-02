El próximo domingo se llevará a cabo la entrega número 92 de los premios Oscar y tiene muchas sorpresas para este 2020. Hace poco, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas reveló a los nominados oficiales que participarán por un premio en los Oscar 2020 que tendrá lugar el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

En este año se celebrará una edición muy especial para todos los seguidores del séptimo arte que también aman las historietas de los cómics, ya que el “Jocker” que es protagonizado por Joaquín Phoenix, cuenta con 11 nominaciones de las cuáles está “Mejor Película” y ya muchos la han posicionado como su favorita.

Pero también existen otras buenas películas que se están luchando por un Oscar y son The Irishman, Marriage Story, The Two Popes, Klaus y más.

Si aún no has logrado ver todas las películas que están nominadas, entonces Netflix es una buena opción, ya que tiene ocho en su catálogo y aquí te las contamos.

¿QUÉ PELÍCULAS NOMINADAS AL OSCAR SE PUEDEN VER EN NETFLIX?

THE IRISHMAN

Esta cinta protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, y bajo la dirección de Martin Scorsese contenderá en nueve categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor de Reparto, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales. En la terna de Mejor Actor de Reparto compiten por este filme Al Pacino y Joe Pesci.

MARRIAGE STORY

Dirigida por Noah Baumbach y estelarizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, esta historia tiene las siguientes nominaciones: Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guión Original, Mejor Banda Sonora.

THE TWO POPES

Con Jonathan Pryce y Anthony Hopkins en los roles estelares y la dirección de Fernando Meirelles, esta película logró tres nominaciones: Mejor Actor, Mejor Actor Secundario y Mejor Guión Adaptado.

KLAUS

Este filme español dirigido por Sergio Pablos contenderá como Mejor Película Animada. En la pasada entrega de los Bafta obtuvo el galardón en la misma categoría.

I LOST MY BODY

Dirigida por Jérémy Clapin, esta cinta francesa está nominada a Mejor Película Animada. Aunque ya ha ganado importantes premios internacionales, incluyendo el premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes.

AMERICAN FACTORY

Bajo la dirección de Steven Bognar y Julia Reichert compite como Mejor Documental.

AL FILO DE LA DEMOCRACIA

Este filme brasileño de Petra Costa luchará por ganar la terna de Mejor Documental.

LIFE OVERTAKE ME

Producido en Suecia y dirigido por Kristine Samuelson y John Haptas, este filme está nominado a Mejor Corto Documental.