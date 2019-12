A través de su programa online, Ana Carolina Ardohaín Dos Santos, mejor conocida como Pampita, reveló el “acuerdo" económico al que llegó con su expareja Benjamín Vicuña, esto luego de su separación.

Según narró la modelo argentina, ella jamás se aprovechó del dinero de Vicuña, pese a que era su derecho y solo se retiró con sus pertenencias.

“A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie. Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa”, reveló.

“A pesar de que me correspondía… Era para mis hijos, pero saqué mi ropa y nada más”, agregó la popular Pampita.

La modelo argentina finalizó su discurso sobre este tema, asegurando que “se consigue todo trabajando, en el trabajo que sea. La dignidad de que la plata la consigas por tu trabajo y como corresponde, no te la quita nadie”.

Sobre la denuncia de su exniñera, quien la acusó de maltrato psicológico, Pampita también fue enfática y, en medio de lágrimas, negó estas acusaciones.

“Ella sabe perfectamente lo que viví estos años, duele que clave un puñal por la espalda, duele la mentira, soy excelente madre, excelente empleadora y me voy a defender con todas las de la ley. La gente dice que los juicios laborales los ganan los empleados. No me importa si la ley no me da la razón, yo me voy a defender, estoy en un país con democracia, con leyes y donde hay justicia, lo voy a intentar. No voy a regalar ni un peso. Lo voy a intentar porque esta es la verdad”, sentenció.