CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La tercera temporada de “On My Block”, disponible en Netflix desde el 11 de marzo, terminó con un salto en el tiempo de dos años que muestra a Jasmine y Ruby (Jason Genao) saliendo, a Monse en su elegante escuela privada, y a César como el nuevo jefe de Los Santos.

Un tema que quedó pendiente es el paradero de Lil 'Ricky, misterio que Jamal intentará resolver a toda costa con la ayuda de sus amigos o sin ella.

Aunque no cerró con un cliffhanger como en anteriores entregas la ficción creada por Eddie Gonzalez, Jeremy Haft y Lauren Iungerich sí dejó algunas interrogantes que deberán ser resueltas en una posible cuarta temporada de “On My Block”.

Tráiler de On My Block - Temporada 3

Hasta el momento, Netflix no ha realizado ningún anuncio sobre el futuro de “On My Block”, pero por lo visto en el último capítulo, donde una tensa caminata por el bosque y un descubrimiento alarmante obliga al grupo a tomar decisiones difíciles que cambiarán su amistad y su futuro, la historia de Monse, Ruby, Jamal y César podría continuar.

Por eso, a continuación te contamos cuales son las preguntas que las preguntas que debe responder la cuarta temporada de “On My Block”.

¿Por qué Jamal, Cesar, Monse y Ruby se separaron al final de la tercera temporada de "On My Block"? (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ JAMAL VOLVIÓ AL EQUIPO DE FÚTBOL?

Jamal dejó claro desde el inicio que odiaba el deporte, que solo jugaba por complacer a su padre y que fingía lesionarse constantemente para evitar jugar en lugar de dejar de fumar. Sin embargo, en el episodio final de la serie se le ve vistiendo su camiseta de futbol y pasar tiempo con sus compañeros de equipo. ¿Qué pasó en esos dos años que lo hicieron cambiar de opinión?

Probablemente Jamal se refugió en sus amigos deportistas luego de perder a sus amigos (Foto: Netflix)

¿QUÉ SUCEDIÓ ENTRE JAMAL Y RUBY?

Si bien el grupo era de cuatro la relación entre Jamal y Ruby siempre fue más cercana, por ello resulta extraño ver a ambos amigos separados y mirarse de manera extraña. Lo que sea que sucedió entre ellos podría estar relacionado con el distanciamiento del todo el grupo.

Al final de "On My Block" 3 Jamal y Ruby se vieron desde lejos, pero ni siquiera se saludaron (Foto: Netflix)

¿MONSE SE OLVIDÓ DE SUS AMIGOS?

Antes de marcharse a su internado privado en la costa oeste Monse expresa a sus amigos que fueron a despedirla y desearle lo mejor su miedo a que el grupo se olvide, pero por lo visto en el último episodio de la tercera temporada de “On My Block” es ella quien se olvida de sus amigos y los reemplaza por sus nuevos compañeros de clase.

Monse se adaptó fácilmente a sus nuevas compañeras (Foto: Netflix)

¿CÓMO SALIÓ SPOOKY DE LA PANDILLA?

En la tercera temporada, Spooky, líder dentro de los Santos, se da cuenta de quiere una vida fuera de la pandilla, así que tras hacer un trato con 19th Street, asegura estar listo para problemas de adultos, una esposa y un hijo. El salto en el tiempo revela que Spooky finalmente consigue la familia que tanto anhelaba. Pero ¿cómo la consiguió?

Spooky ahora es un padre de familia y espera a su primer hijo (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ CESAR REGRESÓ A LOS SANTOS?

Aunque intento no seguir los pasos de su hermano al final César regresó a los Santos al parecer como su líder, llenado así el vacío que dejó Spooky. Su cabeza rapada y los tatuajes en su cuerpo son prueba de la elección que ha hecho, pero ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Tal vez el distanciamiento de sus amigos sea la respuesta.

Al final de la tercera temporada de "On My Block" César se convirtió en el líder de los Santos (Foto: Netflix)

¿DÓNDE ESTÁ LIL RICKY?

Otro de los temas que quedó pendiente en la tercera temporada de “On My Block” es el paradero de Lil 'Ricky, misterio que seguramente Jamal intentará resolver a toda costa con la ayuda de sus amigos o sin ella. Existe la posibilidad de que este misterio este relacionado con la separación de los cuatro amigos.