La agrupación musical coreana BTS lanzó el tema “ON” el pasado 21 de febrero y en tan solo 24 horas ha alcanzado la nada pequeña cifra de 55 millones de reproducciones en YouTube. No es un secreto que la banda es una sensación en las redes sociales, donde sus fans provenientes de diferentes lugares del mundo siguen las aventuras de los siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Los máximos exponentes del Kpop han sabido posicionar “ON” en la cumbre de todos los rankings, tras la publicación del videoclip en YouTube. Este mismo tema será la canción principal del nuevo albúm, ‘Map of the soul: 7’, el cual incluye 20 sencillos entre los cuales destacan ‘Boy With Luv’, ‘Make It Right’ y ‘Black Swan’.

El lanzamiento surge semanas después de la presentación de “Ego”, el tema que alcanzó en su primer día 17 millones de reproducciones y se convirtió en todo un fenómeno de la música coreana. BTS acumula más de 25.7 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde comparten sus coreografías, conciertos en vivo y detrás de cámaras.

La nueva canción tiene un ritmo bastante contagioso y bailable, por lo que el videoclip decidió incluir el apoyo del equipo de danza The Lab. El video musical cuenta con una increíble producción, donde destaca una asombrosa coreografía y los espectaculares looks de la banda.