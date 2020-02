Tony Succar, ganador de dos Grammy Latino, recibió los premios obtenidos en su última edición, por las categorías de “Productor del Año" y Mejor Álbum de Salsa". Él junto a su banda y los reconocidos salseros Daniela Darcourt y Cesar Vega se presentarán este 18 y 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional por primera vez. Entradas a la venta en Teleticket de Wong y Metro. 10% de descuento con tarjetas Interbank.

“Me siento súper orgulloso de representar al Perú y este honor lo comparto con todos los peruanos. Este logro se lo dedico a mis abuelos por ser una fuente de inspiración muy grande para mí. En fin, muchos sentimientos encontrados: alegría, tristeza, recordando muchas cosas, pero confiando en Dios siempre" manifestó Tony tras compartir unas fotografías con sus premios en casa.

Tony Succar vuelve al Perú para presentarse por primera vez en un inolvidable espectáculo junto a toda su banda compuesta por Ángel Lopez, ex vocalista principal de Son By Four; Jean Rodríguez, nominado a 2 Grammys por Mejor Álbum Latino de Rock, Urbano o Alternativo y Mejor Álbum de Música Urbana; Fernando Vargas, uno de los cantantes de “Unity Latin Tribute to Michael Jackson” y Maribel Díaz, vocalista en el tema “Más de mí” ganador de 2 de las 4 nominaciones al Grammy Latino.

Desde su primer proyecto, “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson” (2015), Succar ha trabajado con reconocidos artistas latinos como Tito Nieves y Tito Nieves Jr., La India, Jon Secada, Michael Stuart, Kevin Ceballo, Obie Bermudez, Jean Rodríguez, entre otros. Y en su último álbum “Más de mí” (2019), mantiene la esencia del productor de juntar algunos de los personajes más grandes de la salsa.

Tony Succar se presentará este 18 y 19 de febrero en el Gran Teatro Nacional. Quedan pocas entradas a la venta en Teleticket, 10% de descuento con tarjetas Interbank. Precios desde 38 soles.





