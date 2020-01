El anuncio del próximo matrimonio de Chen, vocalista de la agrupación masculina de K-pop Exo, ha causado revuelo en todo sus seguidores y cantantes de este género musical, quienes no dudaron en felicitarlo por el siguiente paso que dará en su vida. Pero esta no ha sido la única noticia que se animó a dar el joven de 27 años, pues también dio a conocer que será papá.

El propio artista se encargó de informar todo a través de una carta que escribió a puño y letra. La misiva fue publicada en la comunidad de fans oficial de la agencia “Lysn”, en ella revela que pasará a la fila de los casados.

“Estoy escribiendo esto porque tengo algo que contarles a nuestros fans. No sé cómo empezar esto y estoy muy nervioso. Aunque estas palabras no son suficientes, estoy escribiendo esto porque primero quiero contárselo honestamente a nuestros fans, que nos dan mucho amor. Tengo novia y quiero pasar el resto de mi vida con ella (…) y una bendición vino a mi camino (…) que me ha dado más fuerza”, se lee.

A pesar de que la noticia ha causado mucha alegría, varios se preguntan quién es la misteriosa novia de Chen, pues hasta el momento no se sabe nada de ella.

En la carta que redactó el artista surcoreano reveló que después de conversar con los miembros de la agrupación y su agencia, decidió hacer pública la noticia (Foto: Instagram)

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE CHEN?

La identidad de la muchacha que contraerá nupcias con el vocalista surcoreano se desconoce por completo. La agencia que representa al grupo Exo, SM Entertainment, informó que ella no es alguien del medio artístico.

En el comunicado señala que la novia no es famosa, por lo que prefieren mantener en reserva de quién se trata. Asimismo, el cantante no dará detalles de su futuro hijo.

Lo que se sabe es que la joven que se robó el corazón de Chen se casará con el integrante de Exo en una fecha que también se desconoce, a la que solo familiares y amigos muy íntimos acudirán.

El matrimonio será una ceremonia privada donde solo estarán presentes los familiares cercanos a los novios (Foto: Instagram)

CHEN ANUNCIA SU MATRIMONIO

El vocalista escribió, de puño y letra, el anuncio de su boda y que espera a su primer hijo. A continuación, el comunicado. “Estoy escribiendo esto porque tengo algo que contarles a nuestros fans. No sé cómo empezar y estoy muy nervioso: ‘Tengo novia y quiero pasar el resto de mi vida con ella’”.

“Estaba preocupado y desconcertado sobre las situaciones que podría provocar como resultado de esta decisión, pero he estado discutiéndolo con mi agencia y el resto de los miembros porque quería anunciar las noticias al menos un poco antes para que no os sorprendiera de golpe. Entonces, una bendición vino a mi camino. También me sorprende, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la organización y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza”, continúa.

“No podía perder más tiempo pensando cuándo o cómo debería anunciar esto, por lo que me he armado de coraje. Estoy muy agradecido a mis compañeros por felicitarme después de conocer la noticia y estoy profundamente agradecido a nuestros fans por enviarme tanto amor no merecido. Nunca olvidaré este sentimiento de gratitud, lo haré lo mejor que pueda sin cambiar y devolveré el amor que me habéis dado. Gracias siempre”, finalizó.