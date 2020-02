El rapero Bashar Barakah Jackson, más conocido en el mundo del rap como Pop Smoke, murió tras un tiroteo dentro de su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, según dio a conocer la web especializada en celebridades TMZ. El artista fue llevado en ambulancia al centro médico de Cedars-Sinai y horas después los profesionales sanitarios confirmaron su fallecimiento.

El artista, de 20 años y una de las figuras jóvenes más prometedoras del rap, estaba en su casa de Hollywood Hills cuando en torno a las 4.30 de la mañana (hora local) dos hombres, vestidos con sudadera con capucha y máscaras, irrumpieron en la vivienda. Ambos realizaron múltiples disparos, hiriendo de gravedad a Pop Smoke, señalaron las autoridades citadas por el medio.

Cabe mencionar que el rapero había publicado en sus redes la dirección de la casa horas antes de ser acribillado. En dicha publicación, Pop Smoke mostraba algunas bolsas de regalo que había recibido y una de ellas dejaba ver la dirección de la casa.

Pop Smoke horas antes de su muerte se tomó una foto con su amigo (Foto: Instagram/Pop Smoke)

Pocas horas antes de su muerte, Smoke se tomó una foto en su vehículo con un amigo, que tenía una fortuna en billetes, en la entrada de la casa donde le dispararon. Por lo que una de las hipótesis que barajan las autoridades es la del robo, aunque no hay confirmación oficial al respecto.

Asimismo, las fuentes policiales de TMZ señalaron al medio que hubo una fiesta o reunión en la casa antes del tiroteo; aunque resaltaron que no está claro qué motivo tuvieron los autores del crimen para presentarse en la casa del artista.

Los tiradores aún no han sido detenidos ni identificados, pero ambos fueron vistos huyendo a pie de la escena del crimen.

Smoke nació en Nueva York, de padre panameño y madre jamaicana (Foto: Instagram/Pop Smoke)

¿QUIÉN FUE POP SMOKE?

Pop Smoke llevaba solo dos años de carrera, pero su talento hizo que Nicki Minaj y Skepta hicieran un remix de su canción “Welcome to the Party”, lo que llevó a la fama. Después de ese hit, publicó dos mixtapes: Meet the Woo (2019) y Meet the Woo Vol. 2 (2020); este último llegó a las 37 millones de reproducciones.

Smoke, nacido en Nueva York y de padre panameño y madre jamaicana, también colaboró con el rapero estadounidense Travis Scott el pasado diciembre en el tema Gatti, grabado para un álbum recopilatorio de Scott donde también participa Rosalía.

Pop Smoke no estaba ajeno a unos cuantos problemas legales. La policía de Nueva York solicitó al Rolling Loud Festival que dieran de baja al artista urbano por “asuntos de seguridad pública” relacionados con “recientes actos de violencia”.