Paulo Coelho es un famoso escritor, dramaturgo y letrista de Brasil que saltó a la fama con su mayor obra: “El Alquimista”, libro simbólico que retrata sus estudios de la alquimia en 1988. Con este libro se coronó como uno de los autores más populares de todos los tiempos, por lo que a muchos les ha sorprendido descubrir que es un gran fan de BTS, la banda de K-Pop más influyente en el medio.

Y es que a pesar de haberse popularizado en Internet como uno de los tantos memes que abundan en la web, lo cierto es que el escritor tiene una enorme influencia en un sin fin de personas y artistas a lo largo de todo el mundo. Además, al igual que nosotros, también tiene a otros artistas y personajes famosos que admira y sigue en su día a día.

Sin embargo, él no es cualquier fan de BTS. Al parecer, Paulo Coelho es parte de la llamada ARMY y se considera a sí mismo uno sus más fervientes seguidores. Tanto es así que en twitter ha utilizado su cuenta principal como autor para defender a BTS de los haters, mandándoles mensajes de apoyo a través de Internet pidiéndoles que ignoren estos mensajes.

El mensaje más claro se pudo leer hace poco el pasado viernes 28 de febrero, cuando él publicó “los haters son admiradores confusos que quieren ser como tú”. Al principio no muchos entendieron la referencia, pero poco después él se respondió con unos corazones rosados que las ARMY entendieron rápidamente.

No obstante, otros no la captaron tan rápido. El escritor Christopher Cuomo decidió responder el primer mensaje con un “es la primera vez que desacuerdo con este gran escritor y pensador”. Como era de esperarse, Coelho no se quedó con las ganas de explicar el motivo de su mensaje, así que le respondió directamente contando lo sucedido:

“Gracias por ser tan directo, pero me estaba refiriendo al grupo coreano BTS, que están siendo constantemente atacados por sus detractores solo porque son la banda más exitosa en este planeta. Es por eso que posteé su símbolo, un corazón rosa como parte del hilo,” agregó el escritor de “El Alquimista” a su Twitter como una respuesta directa.

Pero, ¿es la primera vez que Paulo Coelho demuestra su amor por la banda de K-Pop? Ciertamente no y sus seguidores lo saben muy bien. Hace algunos años en el 2018 él respondió a uno de los tweets de uno de sus integrantes, Suga, quien recordaba uno de sus libros más populares con un “We <3 BTS” (Amamos a BTS).

Tan solo el año pasado, cuando la boy-band visitó Brasil en una de sus últimas giras “Love Yourself: Speak Yourself”, el autor no dudó en decirles algunas palabras al saber que su banda favorita iba a pisar la tierra que lo vio nacer. “Disfruten Brasil, BTS. Mi país y yo amamos su música. Y olvídense de las críticas,” publicó con un mensaje junto a un pequeño insulto para los haters.

Su accionar no ha sido pasado por alto por los cientos de miles de fans que BTS mueve alrededor del mundo, y los mismos han demostrado en la red social su apoyo al escritor con mensajes de cariño y respeto en cada publicación que ha tenido. A la par, algunos de sus seguidores han criticado su posición como gran fan de la banda.

De momento no se sabe si es que Paulo Coelho habrá tenido algún contacto directo con ellos o si ambas partes estarán interesadas en hacer algún tipo de colaboración, pero tal como el mismo autor escribió en su Twitter oficial, etiquetando a BTS en un fragmento de su libro “11 minutos”: “La vida es demasiado corta, o demasiado larga, para permitirme el lujo de vivirla equivocadamente.”

